Schwarzbachs Woche Hoffnung auf die fette Party Riesa träumt von einer erneuten Ausrichtung des Tages der Sachsen. Ein nostalgischer Rückblick.

Kevin Schwarzbach © SZ-Archiv

Wenn schon, denn schon. In Riesa gibt man sich nicht mit den halben Sachen zufrieden, wenn hier eine Party gefeiert wird, dann will man es heftig krachen lassen. Da unsere Stadt 2019 ihr 900-jähriges Bestehen feiern wird, kann man diesen Anlass, den man ohnehin etwas größer zelebrieren müsste, gleich nutzen und sich für den Tag der Sachsen bewerben. Das dachte sich zuletzt die Riesaer Stadtverwaltung. Denn an die Großveranstaltung, die man 1999 schon einmal ausgerichtet hatte, hat man im Elbestädtchen durchweg positive Erinnerungen. Doch lohnt es sich derzeit überhaupt, das Event erneut nach Riesa zu holen? Das ist die entscheidende Frage, die sich die Riesaer seit vergangener Woche stellen, liebe Leserinnen und Leser.

Am Ende wird es der Stadtrat sein, der entscheidet, worum ich ihn nicht beneide, so wie ich ihn generell um keine Entscheidung beneide, die er Sitzung für Sitzung treffen muss. Ja, Riesa verbindet mit dem Tag der Sachsen 1999 ausschließlich traumhafte Erinnerungen, volle Straßen, ein dichtes Programm, über 650 beteiligte Vereine, fast 500 000 Besucher. Wenn ich, damals ein fünf Jahre alter Steppke, der noch nichts von Riesas Existenz ahnte, mir das heute so durchlese, bin ich mir sicher: Dieses Fest Anfang September 1999 muss atemberaubend gewesen sein.

Doch Erinnerungen sind etwas für Nostalgiker, liebe Leserinnen und Leser. Damals war Riesa gerade auf dem Weg zur Sport- und Veranstaltungsstadt, die Arena war neu, es lebten 40 000 Menschen hier an der Elbe. Der Tag der Sachsen kam zur rechten Zeit, um ein Teil dieses Aufschwungs zu sein. Wenn heute von Imagegewinn die Rede ist, frage ich mich schon, welches Image damit gemeint sein soll. Sportstadt? Klamme Stadt? Stadt an der Elbe? Stadt mit sterbender Einkaufsmeile? Wir müssen uns schon fragen, welches Bild wir den potenziellen Besuchern vermitteln würden. Ein Volksfest um des Volksfests willen, das uns in einen kurzen Rausch versetzt, weil sich mal ein paar mehr Leute mehr in der Stadt aufhalten, am Ende aber eine leergefegte Stadtkasse hinterlässt, kann nicht das Ziel sein. Erst recht keine Gäste, die sich auf dem Nachhauseweg fragen, warum auf der Einkaufsmeile dieser ominösen Stadt, in der sie sich gerade aufhielten, eine unsichtbare Grenze zu existieren scheint, die das Promenieren abrupt in Sonnenschein und Düsternis trennt.

Dann sollte sich die Stadt die kalkulierten 385 000 Euro Veranstaltungskosten doch lieber sparen und stattdessen dieses Prachtstück erwerben, das ich im Internet entdeckt habe. Im Verkaufsportal Ebay Kleinanzeigen wird eine silberne Münze zum Tag der Sachsen 1999 in Riesa angeboten. Für gerade einmal 49 Euro ist das auf 400 Stück limitierte Exemplar zu haben. Nostalgie kann manchmal so viel billiger sein als Zukunftsvisionen.

Übrigens zeigt die Münze auf ihrer Vorderseite Riesa in der Blütezeit seines Daseins. Gestaltet wurde das Motiv nach einem Entwurf des lokalen Künstlers Bernd Gruhle, seines Zeichens Kunstlehrer am Werner-Heisenberg-Gymnasium, bei dem ich aufgrund meiner begrenzten künstlerischen Fähigkeiten in der zehnten Klasse gleich drei Fünfen in Folge kassierte. Jetzt aber genug der Nostalgie! Wir sollten gemeinsam nach vorn blicken, vor allem aber optimistisch sein. Ich bin gespannt, was Gruhle diesmal auf die Münze zeichnen wird.

Diese Woche kann wohl kaum nostalgischer werden.

zur Startseite