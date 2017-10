Hoffnung auf den großen Durchbruch Das Geld für das schnelle Internet ist sicher, jetzt will der Kreis schnell investieren. Und denkt dabei auch an die Schulen.

Was längst möglich ist, zeigt dieses Foto: ein computergestützter Versuchsaufbau für den Physik-Unterricht. Leider nur für manche Schulen an der TU Chemnitz erlebbar. © zb

Das Lernen verändert sich. Moderne Medien sind längst Bestandteil des Unterrichts. Dafür allerdings benötigen Lehrer und Schüler auch das schnelle Internet. Nicht in jeder Schule ist das gegeben. Deswegen forderten auch im Bundestagswahlkampf alle, die Schulen an das Glasfasernetz zu bringen. Das will nun auch der Landkreis versuchen. Heike Zettwitz, die für Wirtschaft zuständige Dezernentin im Landratsamt, kündigte deshalb vor Journalisten gestern an, dass der Kreis überprüfen wird, welche Schulen nicht am schnellen Datennetz angeschlossen sind. Anschließend sollen die betroffenen Schulen innerhalb der von Bund und Land geförderten Installation des Glasfasernetzes angeschlossen werden. Sie gab sich zuversichtlich, dass es möglich wird, die Schulen nachträglich in dieses Programm aufzunehmen. Die zuständigen Bundesstellen würden sehr unkompliziert und unbürokratisch mit den Kommunen in diesem Punkt zusammenarbeiten. Während Frau Zettwitz für die Schulen Optimismus verbreitete, sieht sie für Krankenhäuser, größere Ärztehäuser und Versorgungszentren zwar ebenso Bedarf am schnellen Internet. Auch wolle sie diese Einrichtungen wie die Schulen in das Programm einbauen, allerdings sind hier die Erfolgsaussichten derzeit nicht abschätzbar. „Aber wir wollen“, sagt Heike Zettwitz, „nicht dreimal mit dem Ausbau anfangen, sondern – wenn möglich – in einem Ritt durchziehen.“

Seit vergangenem Freitag kann der Landkreis sicher sein, dass Bund und Land 94 Millionen Euro für den Ausbau des schnellen Internets in 31 Gemeinden des Landkreises zur Verfügung stellen. Es sind jene Orte, wo die Telekommunikationsunternehmen sich vornehm zurückhalten. Denn ihre Investitionen würden sich hier nicht rechnen, weil zu wenige Einwohner und damit künftige Kunden auf zu großer Fläche wohnen. Deshalb muss die öffentliche Hand einspringen.

Links zum Thema Kommentar: Keine Frage des Geldes mehr

Neben Bund und Land sollen aber auch die 31 Gemeinden zehn Prozent der Investitionssumme beitragen. Das wären maximal etwas über 9 Millionen Euro. Die Summen für jede einzelne Kommune läge zwar deutlich niedriger. Aber viele heben die Hände. Sie müssen abwägen, wofür sie ihre Mittel ausgeben: für die dringende Sanierung von Straßen, die Erweiterung von Kitas oder eben fürs schnelle Internet. Viele sind mit all diesen Aufgaben finanziell überfordert. 80 Prozent aller 31 Gemeinden haben nach Angaben des Kreises signalisiert, ihren Eigenanteil nicht oder nur ganz schwer aufbringen zu können. Landrat Bernd Lange zeigt Verständnis für diese Kommunen. „Im Grunde ist schnelles Internet Daseinsvorsorge“, sagt er. Als der Bund die Telekom verkaufte und sich seiner Ansicht nach aus der Daseinsvorsorge auf diesem Gebiet zurückzog, erhielten die Gemeinden nichts von den Erlösen. Die strich sich allein der Bund ein. Warum, so Lange, sollen nun die Kommunen zahlen? Jedenfalls dürfe man wegen des Geldes keine Abstriche an der flächendeckenden Versorgung im Landkreis mit schnellem Internet machen. Heike Zettwitz hofft, dass der Freistaat in die Bresche springt und den kommunalen Eigenanteil übernimmt.

Sie will nun schnell mit den Gemeinden die Gespräche aufnehmen, die Ausschreibungen vorbereiten. Erst nach deren Ende – Mitte nächsten Jahres – wisse man auch, wie viel der Anschluss der Haushalte an das 100-Megabit-Netz kosten wird. „Nach den Erfahrungen der anderen Landkreise“, sagt Frau Zettwitz, „liegen die tatsächlichen Kosten niedriger als die ursprünglichen Schätzungen.“ Sollte es so kommen, ist vielleicht tatsächlich am Ende Geld für die Schulen, die Kliniken und Ärztehäuser da.

zur Startseite