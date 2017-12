Hoffnung auf Breitbandausbau In Kodersdorf, Boxberg, Kreba-Neudorf und vielen Gemeinden geht es ohne 100-prozentige Förderung nicht oder kaum.

Die bunten Röhrchen sind selbst noch nicht die richtige Internetleitung, sondern auch nur die Hülle für die eigentlichen Kabel. In vielen Gemeinden soll auch im kommenden Jahr der Breitbandausbau weiter vorangetrieben werden. © André Schulze

Die Nachricht, dass sich die neue Landesregierung unter Ministerpräsident Michael Kretschmer für finanzschwache Regionen beim Ausbau der Breitbandversorgung einsetzen will, machte in der vergangenen Woche schnell die Runde. Am Mittwoch nun gab es die Aussage von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), dass der Freistaat die Förderquote auf 100 Prozent setzen will. Mit dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sei man einig, ein Gespräch mit dem Finanzminister werde folgen.

Wie wichtig dieser Vorstoß ist, zeigt sich beispielsweise in Kodersdorf. Allein in der Gemeinde betragen die Kosten für den Ausbau sogenannter weißer Flecken 3,6 Millionen Euro. Gemeint sind damit Regionen, die sich von der Wirtschaftlichkeit her nicht für die Erschließung und deshalb zu 90 Prozent von Bund und Freistaat gefördert werden. Der für Kodersdorf verbleibende Eigenanteil würde sich nach Aussage des Bürgermeisters Renè Schöne auf 360 000 Euro belaufen und müsste durch einen Kredit finanziert werden.

Wie Kreba-Neudorfs Bürgermeister Dirk Naumburger auf Anfrage mitteilt, hat der Landkreis auch für diese Gemeinde eine solche Förderung beantragt. Fest steht allerdings für Kreba-Neudorf, das es hier nur einen Ausbau der Datenleitung geben wird, wenn das Land auch den zehnprozentigen Eigenanteil mit übernehmen würde. Dieser liegt nach Aussage des Bürgermeisters bei rund 100 000 Euro. Konkret gehe es dabei um die Ortschaften Tschernske und Lache, welche von einem Breitbandausbau profitieren könnten.

Ganz anders sieht es in der Gemeinde Rietschen aus. Hier ist man derzeit bereits mit dem Ausbau der Internetleitungen beschäftigt. Wie Bürgermeister Ralf Brehmer erklärt, wird die Kostenübernahme durch den Bund auch aus Sicht der Gemeinde Rietschen begrüßt. „Wir sind in der Situation, dass wir in Vorleistung gegangen sind. Für uns ist wichtig, dass wir nicht schlechter gestellt werden dürfen als Gemeinden, die mit der Erschließung bisher nicht begonnen haben. Wenn zukünftig zu 100 Prozent gefördert wird, erwarten wir, dass uns der Eigenanteil von 213 000 Euro erstattet wird“. Rietschen hat über das Programm „Digitale offensive Sachsen“ einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 854 000 Euro erhalten. Die Baumaßnahme wurde nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell ausgeschrieben. Zu guter Letzt hat hier die Telekom den Zuschlag erhalten. Im Zuge der Erschließungsarbeiten wird im gesamten Ortsgebiet eine Glasfaserleitung bis in die Kabelverteiler gelegt. Damit wird eine Bandbreite bis zu 50 Mbit/s sichergestellt. Telefonisch ist mit der Telekom vereinbart, dass die Vectoring- Technologie angewandt werden soll, damit ist eine Verdoppelung der Bandbreite möglich. Bisher war diese Technik aus Wettbewerbsgründen nicht zugelassen. Das Breitband wird ab Mitte 2018 den Bürgern zur Verfügung stehen. Wie Ralf Brehmer hinzufügt, wird ein Teil der kommunalen Wohnungen in der Straße am Wasserwerk zudem mit Glasfaserleitungen bis ins Haus, eventuell bis in die Wohnung erschlossen. „Leider war nur ein Teil der Wohnungen förderfähig, weil die Telekom für den anderen Teil zum Eigenausbau verpflichtet ist. Diesen führt die Telekom zur Zeit auch durch“.

Auch Arian Leffs, Hauptamtsleiter der Gemeinde Boxberg, begrüßt eine 100-prozentige Kostenübernahme. „In allen anderen Bundesländern gibt es diese Möglichkeit bereits seit langer Zeit. Nur die sächsische Regierung hat sich bisher strikt geweigert, den Eigenanteil bei finanzschwachen kommunen zu übernehmen und den Ausbau zu beschleunigen“.

Wie die Rothenburger Bürgermeisterin Heike Böhm mitteilt, könnte man nach der Beschaffung von Fördermitteln und einer positiven Betreiberausschreibung frühestens im vierten Quartal des kommenden Jahres mit den Baumaßnahmen starten. „Wie sich Rothenburg in diese landkreisweite Baumaßnahme einordnet, werden wir im kommenden Jahr wissen. Leider entwickeln sich Förderprogramme zunehmend so, dass „notleidende Kommunen“ einen höheren Fördersatz erhalten, als Kommunen, die in der Lage sind, ihren Haushalt auszugleichen. Damit werden Kommunen, die einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können, mit einem schlechteren Fördersatz benachteiligt. Um zu einer flächendeckenden schnellen Datenautobahn zu kommen, sollte es eine einhundert prozentige Förderung für die Kommunen geben. Das wäre das richtige Signal an die Bevölkerung“. Dieser Meinung ist auch Evelin Bergmann, Bürgermeisterin der Gemeinde Neißeaue.

Klärt die neue sächsische Regierung auch die Finanzierung der letzten zehn Prozent und übernimmt damit quasi die Eigenanteile der Dörfer und Städte, könnte dass das Warten auf den Breitbandausbau endlich absehbar machen. Die Bundesregierung stellt für Beratungsleistungen und Ausbauprojekte bis zu vier Milliarden Euro bereit.

