Hoffmanns Erzählungen

Arbeit 4.0: DGB-Chef Reiner Hoffmann im rollenden Büro – ausdrücklich und im Gegensatz zum Vorgänger nicht in Leder. © SZ/Uwe Soeder

Die Uhr am Werkstor zeigt zehn vor zwölf, als DGB-Chef Reiner Hoffmann an diesem Donnerstag in seinen schwarzen Dienst-Audi steigt und das Bautzener Bombardier-Werk nach Nünchritz verlässt. Für die 1 200 Straßenbahnbauer dort und ihre 1 600 Kollegen vom Görlitzer Waggonbau ist es gefühlt mindestens fünf Minuten später. Die kanadische Mutter will in ihrer Zugsparte weltweit 5 000 Stellen streichen, und da geht auch in Sachsen die Angst um.

Er fahre „mit gemischten Gefühlen“, sagt Hoffmann nach der Unterredung mit Standortleitung und Betriebsrat – und braucht erst mal eine Zigarette, ehe er in den A8 steigt. Er habe „eine Hochqualitätsproduktion gesehen“, noch dazu in einem zukunftsträchtigen Bereich der Mobilität. Aber es gebe Gerüchte, dass Bombardier den hiesigen Straßenbahnbau nach Wien verlagern wolle, so der Bundesvorsitzende.

Die Kurzvisite im Freistaat ist einer von rund 30 „Vor-Ort-Terminen“ im Jahr, bei denen der 61-Jährige das Ohr an die Basis hält. „Drei, vier Mal bin ich auch in Sachsen“, erzählt er dem SZ-Reporter, der ihn in der Limousine ein Stück begleiten darf. Am Abend soll Hoffmann beim Neujahrsempfang des Landesbezirks eine Rede reden.

Keine große Herausforderung für den immer freundlich aber verbindlich auftretenden DGB-Chef, dessen acht Mitgliedsgewerkschaften über sechs Millionen Mitglieder haben. Schließlich war der gebürtige Wuppertaler nicht nur Schulsprecher, sondern hatte vor seiner Wahl 2014 unter anderem 15 Jahre Erfahrung in Brüssel gesammelt – als Direktor des Europäischen Gewerkschaftsinstituts und stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Kein Wunder, dass der Diplomökonom einen guten Draht zu EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und anderen Politgrößen hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft er „ein, zwei Mal im Monat“ und Vertreter ihres Kabinetts regelmäßig bei Veranstaltungen.

Vor dem abendlichen Auftritt in Dresden sollten die Sachsen Hoffmann zwei Besuchsadressen besorgen – „wenn ich schon mal da bin“, sagt er. Der Sohn eines Maurers und einer Putzfrau versprühe „Herzenswärme“, komme schnell mit Betriebsräten in Kontakt und nehme Anteil an ihren Problemen, heißt es von den Gastgebern. Vorgänger Michael Sommer habe sich weniger oft im Freistaat blicken lassen.

Hoffmanns Pensum ist immens. Auch an diesem Tag. Und die Fahrt im Fond des Dienstwagens ist nicht wirklich Erholung: Die Terminmappe auf dem Schoß. Auf der breiten Armlehne die Stellungnahme zum Gesetzentwurf für ein überarbeitetes Teilzeitrecht. In der Stiftablage neben dem Textmarker ein Kuli der Hans-Böckler-Stiftung – Erinnerung an zehn eigene Jahre dort, zuletzt als Leiter der Forschungsförderung. Dazu Laptop und iPhone immer in Reichweite – ein rollendes Büro.

Digitalisierung ist für Hoffmann, der in Berlin lebt, ein zentrales Thema. Sie müsse „nicht nur technikzentriert sein, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, sagt er. Dann brauche keiner Angst haben, dass ihm Roboter den Job klauen. Durch die Entgrenzung von Raum und Zeit steige die Belastung der Beschäftigten. „Es braucht Arbeitsbedingungen, mit denen die Beschäftigten gesund bis ins Rentenalter kommen“, fordert der Freizeitjogger. Die Einhaltung von Ruhezeiten sei unumgänglich, sagt er Arbeitgeberverbänden, die den Acht-Stunden-Tag infrage stellen. Der Gewerkschaftsbund sei offen für Veränderungen im Sinne der Menschen. Sie kämen auch den Unternehmen zugute.

Mit einem Wahlergebnis von 93 Prozent im Rücken war der Witwer und Vater von zwei erwachsenen Kindern einst angetreten, um neue Akzente zu setzen und den DGB vom Ruf des Bremsers und Nörglers zu befreien. Mit dem gesetzlichen Mindestlohn und der Anhebung auf 8,84 Euro, der Mütterrente, der „Rente mit 63“ und Reallohnsteigerungen sei Großes erreicht worden in seiner Amtszeit, sagt Hoffmann. „Was, fast 1 000 Tage!“, ruft der Gewerkschaftsboss überrascht, als ihn der Reporter auf das anstehende Jubiläum anspricht.

Funktionäre bescheinigen ihrem „manchmal vielleicht zu leisen Chef“, die acht Einzelgewerkschaften zusammengehalten zu haben. Schließlich gibt es Grabenkämpfe um Mitglieder und Zuständigkeiten. Der Streit zwischen Verdi und IG BCE um die Wasserwirtschaft im Osten sei beigelegt, auch der von Verdi und IG Metall um die Logistik, versichert der Vorsitzende.

Doch es bleibt viel zu tun: von auskömmlicher Rente bis hin zu höherer Tarifbindung. Gerade in Sachsen, mit nur 16 Prozent Letzter im Bundesvergleich, hätten sich Arbeitgeber aus dem Flächentarif verabschiedet, schimpft der sonst eher ruhige Chef. Der DGB wolle den Druck auf diese Firmen erhöhen, erwarte aber auch Einsicht bei der Politik – und dass sie mehr Verträge für allgemeinverbindlich erklärt.

Mit Sorge schaut Hoffmann nach der Wahl von Donald Trump auf die USA sowie nach Brexit und wachsendem Nationalismus auf die EU. Sie sei fragil, sagt er und: „Den Deutschen wird es auf Dauer nicht gut gehen, wenn es den Nachbarn schlecht geht.“ Die Gemeinschaft sei mehr als Binnenmarkt und Währungsunion. „Wir brauchen eine Solidargemeinschaft“, fordert er und warnt vor einem Sieg der Rechtsextremen bei der Präsidentenwahl in Frankreich. Der Schlüssel für eine andere Europapolitik liege in Berlin. „Wenn Deutschland nicht Treiber wird für ein auf zehn Jahre angelegtes Investitionsprogramm, wird die EU zerbröseln“, befürchtet er.

Über Europa könnte Hoffmann Stunden referieren. Doch die Fahrt endet in der Chemiefabrik von Wacker in Nünchritz. Das Werk bei Riesa ist nicht nur mit Siliconen gut im Geschäft, sondern „auch bei der Mitbestimmung – und im Gegensatz zu Bombardier – ein Vorzeigebetrieb“, sagt der langjährige Funktionär der IG BCE, dessen Berufsweg vor 45 Jahren als Kaufmann bei den Farbwerken Hoechst begann. „Ich bin ein Kind der Chemie“, sagt er stolz.

Beim Gespräch mit Vertrauensleuten im Werk dann doch noch mal der Versuch, die Sorge um Europa kundtzutun. „Wir wollen keinen Vortrag über die EU und auch keine Wahlempfehlung“, empört sich ein Zuhörer. Andere nicken. Der Betriebsrat schlichtet. Wieder draußen braucht der Referent erst mal eine Zigarette, ehe er ins Auto steigt. Eine lehrreiche Visite in Sachsen – für alle Beteiligten.

