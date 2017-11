Hoffen aufs Leerrohr Für die Gemeinden werden die Erdarbeiten fürs schnelle Internet zur Herausforderung.

Weil von Schönfeld bis Oelsnitz schon ein Leerrohr im Boden liegt – genauso wie von Schönfeld nach Lampertswalde – hofft die Gemeinde, dort das neue Kabel zügig in die Erde zu bekommen.

Die Gemeinde Lampertswalde hat bei der Erschließung fürs schnelle Internet vielleicht mehr Glück als andere Landgemeinden. Weil von Schönfeld bis Oelsnitz schon ein Leerrohr im Boden liegt – genauso wie von Schönfeld nach Lampertswalde – hofft die Gemeinde, dort das neue Kabel zügig in die Erde zu bekommen.

Das wird auch nötig sein, denn der Bund hat der Gemeinde den Juli 2019 als Frist gesetzt. Bis dahin müssen nicht nur die Leitungen verlegt sein, was schon anspruchsvoll ist, sondern auch sämtliche Schlussrechnungen eingehen. Bürgermeister Wolfgang Hoffmann fürchtet, das könnte knapp werden, zumal Planer und Baufirmen angesichts der vielen Aufträge aus allen Städten und Gemeinden rar sind.

Im Januar soll ausgeschrieben werden. 14 Planungsbüros hat die Gemeinde jetzt angefragt. Ob im Frühjahr dann für alle Kommunen auch die Baukapazitäten reichen, wird man sehen. In Lampertswalde gibt es noch eine weitere Besonderheit: Bereiche in Brößnitz oder Blochwitz müssen über Großthiemig in Brandenburg angeschlossen werden. Das bedeutet weiteren bürokratischen Aufwand.

Die Gemeinde muss selbst 30 000 Euro für das Projekt übernehmen, der Großteil der Förderung kommt von Bund und Land. Für rund 750 000 Euro soll eine Internetgeschwindigkeit von 50 Mbit, wo es möglich ist, sogar 100 Mbit, erreicht werden. Das würde zwar auch die Planungs- und Baukosten noch einmal erhöhen, aber die Gemeinde nach den Worten des Bürgermeisters in Kauf nehmen.

