Hoffen auf wolkenlosen Himmel Die Sternwarte hatte im vergangenen Jahr weniger Besucher. Daran war vor allem das Wetter schuld.

Normalerweise schauen die Besucher der Harthaer Sternwarte von unten nach oben. Die Drohne unseres Fotografen macht den umgekehrten Blick möglich. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Zum Kindervortrag in der vergangenen Woche sind 57 Besucher in die Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte gekommen. „Unser Raum hat aber nur 30 Plätze. Deshalb haben wir die Gäste in zwei Gruppen aufgeteilt“, erklärt Andreas Baumbach vom Verein der Sternwarte. Die eine zum Vortrag, die andere zur Beobachtung des Himmels und dann umgekehrt. Auch das Wetter habe mitgespielt.

So viel Glück der Verein zu Beginn dieses Jahres hatte, so viel Pech hatte er Ende 2016. „Von Oktober bis Dezember gab es keinen ordentlichen Beobachtungsabend, weil der Himmel immer wolkenverhangen war oder es geregnet hat“, so Baumbach. Wegen der für jeden Freitag geplanten Vorträge mussten die Besucher trotzdem nicht nach Hause geschickt werden. Mit rund 800 Gästen waren es etwas weniger als im Jahr zuvor. Trotzdem spricht der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit von einem zufriedenstellenden Ergebnis.

Während die Vorträge gut angenommen werden, „wäre bei Veranstaltungen für Kindergärten und Schulen noch mehr machbar“, erklärt Baumbach. Für Kinder- und Jugendliche bietet der Verein altersgerechte Vorträge an. Bei den Vorschulkindern geht es dabei zum Beispiel um die Sonne und den Mond oder was alles am Himmel zu sehen ist. „Bei den Vorträgen für Schüler können wir die Lehrer außerdem unterrichtsbegleitend unterstützen“, meint Andreas Baumbach. Er denkt dabei an die Planetensysteme oder an die Erläuterung der Teleskope, wenn es im Fach Physik um die Optik geht. Da der Verein den Lehrplan nicht kennt, wäre er auch für Hinweise von Lehrern zu weiteren Themen dankbar.

Die nächsten Vorträge zurück 1 von 10 weiter 3. Februar: Reise in die Tiefen des Weltalls 10. Februar: Asteroiden 17. Februar: Geschichte der Astronomie – Teil I 24. Februar: Für Kinder ab fünf Jahre – Sonne und Mond, für Erwachsene – Unser Planetensystem 3. März: Der lange Weg in den interstellaren Raum – Teil II 10. März: Teleskope 17. März: Sternbilder des Tierkreises 24. März: Unser Planetensystem 31. März: Für Kinder ab fünf Jahre – Sonne und Mond, für Erwachsene – Astronomie und Raumfahrt Die Kindervorträge beginnen um 18 Uhr, alle anderen um 19 Uhr.

In diesem Jahr gibt es bis Ende März wieder jeden Freitag einen thematischen Vortrag (siehe Kasten), der mit einer Beobachtung des Himmels verbunden wird, wenn es das Wetter zulässt. Die Veranstaltungen für die Kinder übernimmt bereits seit längerer Zeit der 14-jährige Edward Fischer. „Er hat sich gut etabliert und ist eine große Unterstützung“, meint Baumbach. Denn auch der Sternwartenverein hat große Probleme mit dem Nachwuchs. Unter den 19 Vereinsmitgliedern ist Edward der einzige Jugendliche. Nicht nur deshalb freut sich der Verein über jede Unterstützung.

Von April bis September gibt es nicht so gute Beobachtungsmöglichkeiten. Diese Zeit nutzen die Vereinsmitglieder für die Erhaltung und Instandsetzung der Sternwarte. Während im Jahr 2015 das Fernrohr in der Vier-Meter-Kuppel saniert wurde, haben sie sich im vergangenen Jahr auf das Außengelände konzentriert. Das Geländer auf dem Dach wurde demontiert, gerichtet, geschliffen, gestrichen und wieder gesetzt. Außerdem wurden die Grünanlagen in Ordnung gebracht und ein Sichtschutzzaun gebaut.

„In diesem Jahr kehren wir es um“, sagt Andreas Baumbach und meint damit, dass sich der Verein 2017 mit den Innenräumen beschäftigen werde. Sie sollen umgestaltet und für die Besucher attraktiver werden. Wie genau, steht aber noch nicht fest. „Wir sind noch in der Planung.“

Trotzdem können das ganze Jahr über auch Sonderveranstaltungen gebucht werden. Außerdem vermietet der Verein seine Räume für Familienfeiern. Ob der oder die gewünschten Termine noch frei sind, erfahren Interessierte auf der Internetseite der Sternwarte.

Kontakt zur Sternwarte: Tel.: 034328 39158, Fax: 034328 39158, E-Mail: info@sternwarte-hartha.de, Internetseite: www.sternwarte-hartha.de

