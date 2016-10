Hoffen auf ein Wahlgeschenk Die Gemeinde konzentriert sich nächstes Jahr auf die Kita-Sanierung – deshalb muss die marode Trauerhalle in Linz noch warten.

Im „kleinen Schloss“, so nennt Bäcker und Ortsvorsteher Michael Lerch aus Linz die Trauerhalle, wo sich die Hinterbliebenen von ihren verstorbenen Angehörigen verabschieden, muss unbedingt etwa gemacht werden. © Anne Hübschmann

Der Linzer Ortsvorsteher Michael Lerch ist nicht recht glücklich mit dem Haushaltplanentwurf fürs nächste Jahr. „Es müsste endlich mal was an unserer Trauerhalle gemacht werden“, sagt er. Das Gebäude hat Risse in der Fassade, der Putz bröckelt, das Tor flattert, und innen blättert die Farbe ab. Zum Volkstrauertag wollen die Linzer auf dem Friedhof eine liebevoll gestaltete Gedenktafel für die Dorfbewohner anbringen, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Die passe nicht wirklich in das marode Umfeld, so Lerch.

Als er das Anliegen seiner Bürger am Montagabend im Gemeinderat vortrug, wollte aber niemand so recht darauf eingehen. Die Kommune will im nächsten Jahr ihren Kindergarten sanieren, und die 160 000 Euro-Investition kostet schon genug Kraft. „Ohne Fördermittel läuft bei uns im Moment gar nichts“, erklärt Bürgermeister Hans Joachim Weigel.

Und für die Kita kann die Gemeinde das sächsische Investitionskraft-Stärkungsprogramm anzapfen. Mit den Geldern soll das Gebäude auf drei Seiten einen Vollwärmeschutz bekommen. Außerdem werden die Elektroinstallation erneuert, neue Heizkörper und Innentüren eingebaut sowie gemalert und Fußböden verlegt. „Unsere Kinder gehen erst einmal vor“, sagt Weigel und verweist darauf, dass Schönfeld jedes Jahr allein 400 000 Euro für die Betreuung in Fremdeinrichtungen hinblättern muss, etwa in den Kitas Ponickau und Lampertswalde.

Überall Investitionsbedarf

Da in der Gemeinde nur kleinere Gewerbebetriebe ansässig sind, bleiben die Gewerbesteuereinnahmen durchgängig überschaubar – mit den wohlhabenden Nachbarn Thiendorf und Lampertswalde kann sich Schönfeld nicht messen. Trotz steigender Rückführungen aus den staatlichen Steuereinnahmen muss die Gemeinde deshalb auch mittelfristig jeden Cent umdrehen. Demgegenüber steht Investitionsbedarf in vielen Bereichen.

Die Linzer Feuerwehr etwa braucht dringend ein Tanklöschfahrzeug. Ihr Heimatdorf liegt in einer baumreichen Gegend, und im Falle eines Waldbrandes müsse sie gerüstet sein. Ein modernes TLF aber kostet an die 400 000 Euro. Selbst wenn es vom Freistaat großzügig gefördert wird, kommt da noch ein erheblicher Eigenanteil auf die Gemeinde zu. Deshalb will Schönfeld die Finanzierung auf zwei Jahresscheiben splitten – 2018 und 2019.

Danach ist der Ausbau des Linzer Jugendklubs zum Dorfgemeinschaftshaus geplant. Das wiederum ist erforderlich, weil der Gemeinschaftsraum in der ehemaligen Jugendherberge nur noch bis 2020 öffentlich nutzbar ist. Die Gemeinde hatte ihren Anteil am Gebäude in diesem Jahr verkauft und jetzt nur noch ein befristetes Nutzungsrecht.

Im Grunde hat Schönfeld für die nächsten fünf Jahre sein Geld schon verplant. „Da ist noch nicht einmal die Verbesserung der Breitbandversorgung eingeplant, die in diesem Zeitraum auch noch ansteht“, sagt Bürgermeister Weigel. Und es gibt auch in anderen Ortsteilen Bedürfnisse und Wünsche. „Was nützt es, wenn wir ein Dorfentwicklungskonzept aufstellen, dazu Vorschläge von den Leuten einholen, und dann passiert die nächsten zehn Jahre nichts“, kritisiert Gemeinderat Andreas Schober aus Böhla.

„Wer die Einnahmen nicht hat, muss Prioritäten setzen“, hält Schönfelds Bürgermeister seinen Kritikern entgegen. Damit ist die Gemeinde in den vergangenen Jahren eigentlich ganz gut gefahren. Von der Oberschule über die Kita bis hin zur Feuerwehr konnten – auch ohne größere Kreditaufnahmen – erhebliche Investitionen getätigt werden. Zu Jahresbeginn 2017 wird die Pro-Kopf-Verschuldung 381 Euro betragen.

Die Alarmgrenze liegt in Sachsen bei 800 Euro. Auch für die Linzer Trauerhalle sieht Weigel einen Lichtstreif am Horizont. „Nächstes Jahr ist Bundestagswahl“, sagt er. „Da wird die CDU sicher noch dieses oder jenes Finanzierungsprogramm als Wahlgeschenk auf den Weg bringen.“

