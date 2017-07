Fußball Hoffen auf den Torschützen vom Dienst Der Lommatzscher SV spielt in der Kreisoberliga und setzt auf die Mischung aus jung und alt.

Karsten Richter (li.) versetzt so manchen Gegenspieler und traf in der Kreisliga 30 Mal für den Lommatzscher SV. Auf ihn setzt der Verein auch nach dem Aufstieg in die Kreisoberliga. © G. Schlechte

Die Kreisoberliga Meißen bekommt in der kommenden Saison namhaften Zuwachs. Mit dem Lommatzscher SV meldet sich eine Mannschaft im Oberhaus des Kreises zurück, die einst jahrelang in der Bezirksliga für Furore sorgte. Der Aufstieg aus der Kreisliga A war das anvisierte Ziel, und mit 14 Punkten Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten Traktor Kalkreuth wurde der Staffelsieg souverän geschafft.

Doch Peter Rennert, Presse-Verantwortlicher bei den Lommatzschern, warnt vor übertriebener Euphorie: „Der Sieg in der Kreisliga A sieht zwar sehr deutlich aus, doch es gab auch Spiele, wo uns Fehler aufgezeigt wurden.“ So gab es eine 1:5-Niederlage in Kalkreuth oder ein 0:2 gegen Wacker Zehren. Trotz allem behauptete der LSV vom sechsten Spieltag an die Spitzenposition und erreichte mit großem Vorsprung die Ziellinie. „Nun wollen wir natürlich den Klassenerhalt in der Kreisoberliga möglichst sicher erreichen. Es soll keine Zitterpartie werden“, blickt Rennert schon voraus. Wenn in zwei Wochen die Mannschaft die Vorbereitungszeit beginnen wird, werden zwei neue Spieler im Kader stehen. Mit Carlo Hanzlik kommt ein erfahrener Defensivspieler vom Meißner SV nach Lommatzsch. Der 33-Jährige war einst im benachbarten Leuben aktiv, spielte auch schon für Stahl Riesa. Neu im Team ist ebenfalls der 18-jährige Max Mißbach, der vom Meißner SV in seine Heimat zurückkehrt. Vater Michael Mißbach springt trotz seiner 48 Jahre immer wieder ein, wenn ein Torwart gesucht wird. In der Aufstiegssaison war dies der Fall, da sich Stammkeeper Enrico Schade einen Finger gebrochen hatte und die gesamte Rückrunde pausieren musste. „Es könnte durchaus mal passieren, dass Vater und Sohn in einer Mannschaft auflaufen“, sagt Rennert. Allerdings soll es auf der Torhüter-Position bald Entspannung geben. Ab der Rückrunde 2018 ist Leon Oster spielberechtigt. Der Youngster hält momentan noch in der A-Jugend und ist der Sohnemann des legendären Lommatzscher Spielers Mario Oster.

Rennert hofft, dass sich auch Marcel Hirth für eine Fortsetzung seiner Karriere entscheiden wird. Der 34-Jährige gehörte zur damaligen Bezirksliga-Elf. „So eine erfahrene Achse mit Hanzlik und Hirth in der Abwehr, Dirk Thieme im Mittelfeld und Karsten Richter im Sturm wäre genial“, erklärt Rennert. Richter wurde mit 30 Treffern bester Torschütze der Kreisliga A. Trainer Renato Kahlert wird auch in der Kreisoberliga die Jungs als Chef coachen, ihm zur Seite wird der bisherige Nachwuchstrainer Chris Jentzsch stehen. Jentzsch erzielte mit der A-Jugend den Aufstieg in die Landesklasse. Die B-Jugend holte in der Landesklasse den Staffelsieg, verzichtete aber auf einen Aufstieg in die Landesliga. Rennert begründet diesen Verzicht: „Aus dieser B-Jugend gehen viele Spieler nun in die A-Jugend. Da wäre die Landesliga eine Nummer zu groß gewesen.“ Die gute Nachwuchsarbeit soll und wird sich auch im Männerbereich auszahlen. Immer wieder werden junge Spieler in die erste Garnitur eingebaut. Wichtig ist dabei natürlich auch die finanzielle Unterstützung für die Jugend-Teams. „Da bekommen wir wirklich großartige Hilfe aus Wirtschaft und von der Stadt. Jetzt beginnt der Bau der Sportplatz-Beleuchtung. Ein Kunstrasenplatz steht auch auf unserem Wunschzettel“, erklärt Rennert.

