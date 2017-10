Hoffen auf den Papst Ein Jahr lang haben die evangelischen Christen das Reformationsjahr gefeiert.

Luther in kleinen Dosen: Eine Packung Lutherol – aufgerollte Thesen von Martin Luther in einer arzneiähnlichen Verpackung – hat es im Reformationsjahr in eine Sonderausstellung in Hildesheim geschafft. © dpa

Nach dem Ende des Reformationsjahres hofft die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) bei den ÖkumeneBestrebungen auf weitere Unterstützung durch Papst Franziskus. „Franziskus gibt allen Anlass dazu, auch für die Zukunft viel Rückenwind zu erwarten“, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in Rom.

An diesem Dienstag endet das Gedenkjahr zur Reformation mit einem Festgottesdienst in der Wittenberger Schlosskirche. Mit dem Anschlag der 95 Thesen an der Kirchentür durch Martin Luther vor 500 Jahren wurde die Spaltung der christlichen Kirche eingeleitet. Zu dem Gottesdienst und einem anschließenden Festakt werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.

Zwar seien die Riesen-Events im Jubiläumsjahr nicht in dem Maße da gewesen, wie es sich die EKD vor einigen Jahren erhofft hatte, räumte Bedford-Strohm ein. Aber: „Luther und die Reformation waren 2017 in jeder Stadt und in jedem Dorf präsent. Deswegen glaube ich schon, wird ein Schub von diesem Jahr ausgehen.“ Das Lutherjahr habe sich positiv auf die Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten ausgewirkt. „Dadurch, dass wir als evangelische Kirche zum ersten Mal in der Geschichte dieses Jubiläum nicht so feiern, dass wir unsere Identität durch Abgrenzung gegenüber den Katholiken oder durch Abwertung der Katholiken ins Licht stellen wollen“, sagte Bedford-Strohm.

Für die Ökumene sprach Bedford-Strohm Papst Franziskus eine „gewichtige Rolle“ zu. Dieser habe die Impulse von den Gläubigen an der Kirchenspitze aufgenommen und nicht nur die katholischen Bischöfe „ausdrücklich ermutigt“, die pastorale Dimension – also die Seelsorge – ins Zentrum zu rücken, sondern auch die Sehnsucht der Menschen nach einem gemeinsamen Abendmahl erkannt. Auch im Reformationsjahr blieb allerdings eine Annäherung in zentralen Streitfragen wie dem gemeinsamen Abendmahl aus.

Die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann sprach sich in einem Beitrag für die Zeitung Bild am Sonntag gegen eine Vereinigung der evangelischen und katholischen Kirche aus. „Wir sind verschieden“, schrieb die Botschafterin der evangelischen Kirche für das Reformationsjubiläum 2017. Diese Unterschiede seien kreativ. „Eine Einheitskirche finde ich genauso langweilig wie eine Einheitspartei.“

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, befürwortete dagegen eine Vereinigung. „Dafür setzen wir uns seit Jahren ein. Dafür bete ich, dafür arbeite ich“, schrieb er in der Bild am Sonntag. (dpa)

