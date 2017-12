Hoffen auf den ersten Punkt Der HC Rödertal steht nach sechs Spielen noch ohne einen Zähler auf dem letzten Tabellenplatz. Jetzt folgt eine englische Woche.

Cheftrainer Karsten Knöfler (Foto) und seine Rödertalbienen haben es als Aufsteiger in die Bundesliga noch schwer. © Matthias Schumann

Handball-Bundesliga Frauen: Am Sonnabend geht es nach der WM-Pause weiter im Bundesliga-Punktspielbetrieb der Handballfrauen. Für den Aufsteiger HC Rödertal steht eine englische Woche auf dem Programm. Zunächst geht die Reise zum Auswärtsspiel bei der Neckarsulmer Sport-Union. Am 27. Dezember um 18.30 Uhr folgt in Großröhrsdorf das Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe. Drei Tage später führt die Reise der Rödertalbienen zum aktuellen Spitzenreiter Thüringer HC. Im Gespräch mit der SZ zieht HCR-Cheftrainer Karsten Knöfler eine Zwischenbilanz und blickt gleichzeitig auf die kommenden Aufgaben voraus.

Herr Knöfler, hatten Sie so einen schweren Start als Aufsteiger erwartet?

Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ja. Für den schweren Start sind mehrere Faktoren verantwortlich. Wir mussten vier Mal auswärts antreten und hatten nur zwei Heimspiele. Die Vorbereitung begann aufgrund des Hickhacks um die Insolvenz des HC Leipzig mit vierwöchiger Verspätung. Elf Neuzugänge mussten in kurzer Zeit integriert werden.

Wo sehen Sie den größten Nachholbedarf beim HCR, der mit 118 Toren die wenigsten Treffer erzielt hat?

Aufgrund unserer geringen Alternativen sind wir für unsere Gegner sehr leicht ausrechenbar. Dazu kommt noch eine mangelnde Trefferquote aus dem Rückraum und über beide Außenpositionen.

Bei den Heimspielniederlagen gegen Leverkusen und Bad Wildungen gelangen ihrem Team nur jeweils 17 Tore. Auswärts waren es mehr. Woran liegt das?

Das ist bei nur zwei Heimspielen noch keine signifikante Aussage. Fakt ist, weniger als 20 Tore werden in keinem Spiel reichen, um zu gewinnen.

Was ist los mit Jurgita Markeviciute, die in den vergangenen Jahren oft die Matchwinnerin beim HCR war?

Bisher hat noch keine Rückraumspielerin meine Erwartungen erfüllt. Sarolta Selmeci hatte mit elf Toren ein sehr gutes Spiel in Dortmund, ist aber allgemein noch nicht konstant genug. Mit Stefanie Hummel am Kreis sind wir sehr zufrieden. Sie macht das Maximale aus ihren Möglichkeiten und hat schon 19 Tore erzielt. Viel Freude bereiten mir die jungen Spielerinnen, die eigentlich als Anschlusskader vorgesehen waren. Jurgita Markeviciute blieb bisher leider hinter den Erwartungen zurück, hatte aber auch eine lange Verletzungspause in der Vorbereitung und fiel dann noch zwei Wochen aus Krankheitsgründen aus. Wenn sie wieder zu alter Leistungsstärke zurückfindet, kann sie die Mannschaft speziell in der Abwehr stabilisieren. Sie ist nach wie vor eine Führungsspielerin.

Gibt es derzeit Bedarf an Verstärkung?

Leider hatten wir anfangs viele Verletzte und so fehlten mir die Alternativen. Verstärkung bräuchten wir auf vielen Positionen. Wir können aber nur im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten agieren. Nur auf der Torhüterposition sind wir erstligatauglich besetzt. Handlungsbedarf sehe ich im rechten Rückraum und auf der rechten Außenposition. Auch auf Kreis Mitte fehlt uns eine zweite gute Spielerin.

Am Sonnabend spielt der HC Rödertal beim Tabellenelften Neckarsulm. Wie sind die Chancen auf die ersten Punkte?

Neckarsulm hat ein eingespieltes Team. Die sind uns noch mindestens zwei Jahre voraus. Allerdings haben sie bisher auch sehr wechselhaft gespielt. Die Chancen zu punkten sind vorhanden, aber nur wenn alle meine Spielerinnen an ihr Limit gehen.

Vier Tage später erwartet der HC Rödertal den Tabellenzehnten HSG Blomberg/Lippe. Wie stark ist dieser Gegner?

Blomberg hat auch erst vier Punkte eingefahren. In der Vorbereitung haben wir gegen die HSG gewonnen. Da kam sie aber aus dem vollen Training. Wo sonst wollen wir Punkte holen, wenn nicht bei den Heimspielen mit Unterstützung der Fans?

Wie viele Punkte braucht der HCR zum Verbleib in der Bundesliga?

In den letzten Jahren haben zwölf bis 15 Punkte zum Klassenerhalt gereicht.

Was erhoffen Sie sich vom Nachwuchs?

Der Nachwuchs ist immer Thema Nummer eins. Der HC Rödertal macht eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Bis da eines oder mehrere Talente in der Bundesliga ankommen, braucht es Zeit und Geduld. Wir müssen uns mit den Bundesliga-Leistungszentren vergleichen. Dazu benötigen wir im Rödertal oder in der Umgebung ganz andere Trainingsmöglichkeiten und auch ein professionelles Umfeld mit Internat, Schule und Trainingshalle. Die jungen Mädels brauchen eine sichere Perspektive.

Was machen Sie, wenn der HC Rödertal aus der Bundesliga absteigt?

Ich habe einen Vertrag, der für die erste und zweite Liga gilt. Der Aufstieg kam vielleicht auch ein Jahr zu früh.

Welche Folgen hätte ein Abstieg ?

Sicher werden dann einige Spielerinnen, die nur einen Vertrag für die erste Liga haben, den Verein verlassen. Aber der HC Rödertal hat die klare Zielstellung, sich langfristig in der Bundesliga zu etablieren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Einen baldigen Punktgewinn. Den brauchen wir für das Selbstvertrauen. Und dass ich bald auf den gesamten Kader zurückgreifen kann. Mein größter Wunsch wäre eine kurzfristige Verstärkung.

Gespräch: Christian Kluge

zur Startseite