Hoffen auf den Bäderkönig Ein Hallenser will das Freibad übernehmen. Das sagte er schon im Juni. Doch seitdem gibt es keinen Kontakt mehr. Das soll sich jetzt ändern.

Volle Kraft voraus. Matthias Nobel ist der Herr der drei Bäder Heidebad, Angersdorfer Teich und Pappelgrund im Raum Halle. Und bald auch in Lommatzsch? © MZ/Günter Bauer

Er gilt als der große Hoffnungsträger für die Rettung des Terence-Hill-Freibades in Lommatzsch. Der 36-jährige Unternehmer Matthias Nobel aus Halle, der dort bereits drei Freibäder betreibt. Auf die Ausschreibung der Stadt, das Bad für null Euro zu „verkaufen“, hat er sich gemeldet. Nobel sah sich im Mai das Bad an, war nach eigenen Aussagen begeistert. Seitdem passierte – nichts.

„Ich habe Herrn Nobel angeschrieben, aber bis heute keine Antwort erhalten“, sagt die Lommatzscher Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP). Sie weiß nicht, wie ernsthaft das Interesse des Hallensers ist und ob dieses Interesse überhaupt noch besteht.

„Ich bin nach wie vor interessiert“, sagt Nobel im Gespräch mit der SZ. Nur leider sei er bis vergangene Woche nicht zuletzt durch das schöne Spätsommerwetter voll in den Badebetrieb in Halle eingebunden gewesen. Es sei einfach keine Zeit gewesen, der Bürgermeisterin zu antworten und sich um einen möglichen Kauf des Lommatzscher Bades zu kümmern. Doch das soll sich nun, nach Ende der Badesaison, ändern, kündigt er an. Diese oder nächste Woche wolle er nach Lommatzsch kommen, sich mit der Bürgermeisterin und auch mit dem Badverein treffen. Christine Gallasch, Stadträtin der Freien Wähler und Mitglied im Badverein, habe Kontakt mit ihm aufgenommen. „Der Badverein hat mir volle Unterstützung zugesagt, falls ich das Bad erwerbe“, so Nobel. Er verstehe allerdings nicht, wieso der Verein ein seiner Meinung nach tolles Konzept habe, aber es ablehne, das Bad zu kaufen, sagt er. Der Ort, die Lage, die Bedingungen in Lommatzsch seien super.

Im Gegensatz zur Stadtverwaltung sieht er auch den Zustand der Anlage längst nicht so kritisch. „So kaputt ist das Becken gar nicht. Ich habe Schwimmbecken gesehen, die sind in viel schlechterem Zustand. Trotzdem sind die Bäder geöffnet“, sagt der Hallenser. Ob eine Reparatur infrage kommt, hänge aber auch von anderen Faktoren ab. Die Frage sei, ob die jetzige Wasserfläche nicht viel zu groß sei. Das würde bedeuten, dass ein neues, kleineres Becken eingebaut werden müsste. „Wir müssen sehen, was wirtschaftlich geht. Es muss doch möglich sein, das Bad spätestens nach fünf Jahren so zu betreiben, dass unterm Strich eine schwarze Null steht“, sagt er. „Ich bin Unternehmer, muss Gewinn erwirtschaften. Und es kann auch nicht sein, dass die Stadt ewig einen Zuschuss zahlt“, so Nobel.

Er gilt als der „Bäderkönig“ von Halle, ist der erste und einzige private Badbetreiber in der Saalestadt. Neben dem Heidebad und dem Angersdorfer Teich übernahm er 2015 mit Ehefrau Katja mit dem Pappelgrund in Teutschenthal ein drittes Projekt. In seinen Bädern schaffte der Hallenser das, was kommunale Betreiber nicht hinbekommen – sie wirtschaftlich zu führen. An schönen Sommertagen kommen bis zu 4 000 Besucher. Sein Erfolgsrezept: Flexibilität der Mitarbeiter und günstige Preise für die Besucher. Ein weiterer Punkt sind Veranstaltungen, die er in den Bädern durchführt. „Wasser und Luft reichen nicht zum Überleben“, sagt er. Die Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben müsse stimmen.

Damit Geld reinkommt, soll die Anlage auch anderweitig genutzt werden. Nobel schwebt vor allem Gastronomie vor. Außerdem denkt er an Campingplätze und Bungalows, die das ganze Jahr über vermietet werden könnten. Auch eine Jugendherberge hält er für denkbar. Es müssten neben dem Badebetrieb noch andere Säulen aufgebaut werden, um Einnahmen zu generieren. Doch eines stellt Matthias Nobel klar: „Das Bad muss Bad bleiben.“ Er bleibt dabei. Schon im nächsten Jahr möchte er die Anlage eröffnen. Ob schon wieder als Bad oder erst mal für einen anderen Zweck, lässt er offen.

Nobel will auch mit der Historie werben und das Bad bekannt machen. „Mir ist hier in Sachsen-Anhalt kein Freibad bekannt, das schon so lange existiert wie das Lommatzscher“, sagt er und denkt auch daran, ein kleines Museum auf dem Gelände einzurichten. Auch mit Terence Hill, der als Kind einige Zeit in Lommatzsch wohnte und in den 90er Jahren die Rutsche sponserte, will er verstärkt werben.

Nobel hat sich viele Gedanken gemacht. So sollen beispielsweise die Drehkreuze am Eingang weg. „Diese Technik ist anfällig und kostet viel Geld. Die Besucher sollen aber mit Menschen zu tun haben“, sagt er.

Stadträtin Christine Gallasch (Freie Wähler) und Mitglied im Badverein setzt große Hoffnungen auf Nobel. „Wir werden ihn im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen, beispielsweise beim Einwerben von Spenden oder mit Rettungsschwimmern, falls er das wünscht“, sagt sie. Sollte Nobel das Bad kaufen, müsste der Badverein seine Satzung allerdings ändern. Denn darin ist als Vereinszweck festgeschrieben, ein Bad zu betreiben. Dieser Vereinszweck würde dann nicht mehr erfüllt.

Bürgermeisterin Anita Maaß ist skeptisch. „Das sind bis jetzt alles nur Absichtserklärungen, etwas Konkretes liegt nicht auf dem Tisch“, sagt sie. Nobel habe ich gegenüber im Frühjahr erklärt, dass das Lommatzscher Bad nicht wirtschaftlich zu betreiben sei. Sie zweifelt daran, dass Matthias Nobel seine Absichten umsetzen kann.

Das Lommatzscher Terence-Hill-Freibad gibt es seit 106 Jahren. Nach der Wende wurde es umfassend saniert. Das kostete damals 2,7 Millionen Mark Fördermittel. Für Parkplatz, Rutsche und Duschen seien weitere 1,3 Millionen Mark dazugekommen. Seit 2011 ist das Bad geschlossen. Grund ist das defekte Kunststoffbecken, das an mehreren Stellen gerissen ist. Laut Stadtverwaltung ist eine Reparatur unmöglich. Für ein neues Becken hat die Stadt kein Geld.

