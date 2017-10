Sportaerobic Hoffen auf Bundeskader-Zuwachs Am Sonnabend werden beim Landeskadertest in Riesa die Hoffnungsträger der nächsten Jahre ermittelt.

Tessa Neumann, Celine Neumann, Luisa Riedel, Leona Göhler und Lena Sissi Willner sind die aktuellen Bundeskader des ESV Lok Riesa. Der Verein hofft, dass es in gut einer Woche vier weitere Sportlerinnen in dieser Kategorie gibt. © R. Fleck

Die Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums Riesa (Paul-Greifzu-Straße 51) wird am kommenden Samstag der Austragungsort für den Landeskadertest in der Sportaerobic sein. Ab 9 Uhr werden sich die sächsischen Aerobic-Sportlerinnen einem umfangreichen Testverfahren unterziehen. Die Jahrgänge sechs bis acht, neun bis elf und 12 bis 17 Jahre werden in einer circa sechsstündigen Veranstaltung in den Bereichen allgemeine und spezielle Athletik, Vorführung der sportartspezifischen Schwierigkeitselemente, Präsentation einer Pflicht-/Kürübung und spezifische Bewegungsformen aus dem Turnen getestet. Besonders aufgeregt sind natürlich die Jüngsten.

Der Riesaer Landesstützpunkt schickt allein 14 junge Mädchen ( 5 bis 8 Jahre) ins Rennen. „Einige der Mädchen trainieren bereits seit über 18 Monaten bei uns. Andere sind erst seit wenigen Wochen und Monaten dabei. Aber sie waren nicht minder engagiert in der Vorbereitung auf diesen Test“, so Abteilungsleiter Rainer Fleck.

Für die „alten Hasen“ der Age Group eins und zwei (Altersklasse 12 bis 14 und 15 bis 17 Jahre) ist dies nur eine Zwischenstation in Vorbereitung auf die neue Wettkampfsaison. Bereits eine Woche später geht es für neun Riesaer Mädchen zum Bundeskadertest nach Halle. Mit dem Erwerb des Bundeskaderstatus wären sie dann für die Nationalmannschaft startberechtigt. Ob sie dann auch beim Jahreshöhepunkt im nächsten Jahr dabei sein dürfen, wird Anfang Dezember entschieden. Im rheinland-pfälzischen Ingelheim werden sich dann alle Kategorien aus ganz Deutschland dem Qualifikationsverfahren zur WM 2018 in Portugal stellen. (rf)

zur Startseite