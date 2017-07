Hörnitzer Tischler hinterlässt eindrucksvolle Spuren Jürgen Kienöl aus Hörnitz fertigt in seiner Bautischlerei Türen und Fenster nach historischem Vorbild.

Alte Türen und Fenster haben es Jürgen Kienöl und seinen Kollegen von der Bautischlerei Kienöl in Hörnitz angetan. Schon viele Gebäude hat der Betrieb mit Fenstern nach historischen Vorbild aufgewertet ... Fotos: Rafael Sampedro, privat

... so wie dieses Kastenfenster.

Hörnitz/Region. So eine alte Tür, das ist schon etwas Feines. Stolz lehnt sich der Hörnitzer Tischlermeister Jürgen Kienöl gegen den großen Türflügel, der von einem Görlitzer Mehrfamilienhaus stammt. Er wird die Tür mit seinen Kollegen in nächster Zeit aufarbeiten, bevor sie sich – fachmännisch restauriert – als ein weiteres Detail in den historischen Glanz der Neißestadt einfügt.

Bei aller vorhandenen Begeisterung für alte Fenster und Türen: Ein eingeschworener Denkmalfan ist Jürgen Kienöl nicht unbedingt. „Ich sehe das auch immer von der praktischen Seite“, sagt er. Bringt doch so eine alte Tür ihm und seiner Hörnitzer Bautischlerei auch Arbeit. „Es ist für mich eben ein Auftrag“, sagt der Hörnitzer. Dabei hat sich Kienöl in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zu einem Fachmann für historische Fenster und Türen entwickelt, dessen Wissen und Geschick vor allem öffentliche Bauherren gern in Anspruch nehmen. So arbeitet Jürgen Kienöl mit seiner Tischlerei gegenwärtig unter anderem im Auftrag des Landkreises Görlitz. „Alle zwölf großen Fenster und die wieder entstandene Eingangstür der Zittauer Hauptturnhalle kommen von uns, angefertigt nach historischem Vorbild“, sagt der Hörnitzer.

Den Auftrag dafür hat er im vergangenen Herbst bekommen, kurz darauf wurden bereits alte Zeichnungen und Fotografien studiert. Denn die Hauptturnhalle sollte ihre früheren Fenster wiederbekommen, samt den ursprünglichen Rundbögen. Die Arbeiten für die Hauptturnhalle sind beinahe beendet, die meisten Fenster sind bereits in den Turnhallenbau am Zittauer Stadtring eingebaut. „Wir werden in den nächsten zwei, drei Wochen fertig“, sagt der Tischlermeister. Die Arbeit war dabei nicht einfach: „Bei solch historischen Fenstern müssen viele kleine Teile der Rahmen und Bögen angepasst werden“, sagt Jürgen Kienöl. Auch um das Glas hat sich die Tischlerei selbst gekümmert und es eingepasst. Das halte auch Ballwürfe aus, erklärt Kienöl.

Über prestigeprächtige Aufträge wie die des Landkreises für die Zittauer Hauptturnhalle freut sich Jürgen Kienöl. Hier können er und seine Mitarbeiter zeigen, was sie draufhaben. Mittlerweile gibt es in der Region viele alte Gebäude, an denen die Hörnitzer Tischlerei alte Fenster und Türen aufgearbeitet oder vor allem Fenster nach historischem Vorbild neu angefertigt hat. Das alte Gymnasium in Zittau gehört dazu, ebenso die Zittauer Schliebenschule und das Amtsgericht sowie Gebäude in Görlitz, Meißen und Dresden. Zuvor, zu DDR-Zeiten, sei der Betrieb vor allem mit der Massenproduktion von Fenstern beschäftigt gewesen, darunter für die alte Schule oder das Gasthaus „Stadt Zittau“ in Hörnitz.

Mittlerweile ist die Tischlerei Kienöl vor allem für öffentliche Auftraggeber beschäftigt. Darauf hingearbeitet hat Jürgen Kienöl nie. „Das hat sich so ergeben“, sagt er. Der 55-Jährige, der von früh an mit der väterlichen Tischlerei vertraut war, hat nach der Schulzeit zwar erst einmal eine Ausbildung zum Schweißer absolviert und bei den Zittauer Robur-Werken gearbeitet, „doch das Tischlerhandwerk steckte immer in mir“, sagt Kienöl. Darum hat er später auch noch diesen Beruf erlernt und seinen Meister darin gemacht.“ Doch auch die Schweißerausbildung sei nicht vergebens gewesen, sagt Jürgen Kienöl. „Die Eisenausbildung kommt mir heute noch zugute.“ 1997 hat Kienöl dann den Betrieb des Vaters übernommen. Mittlerweile ist die Firma – nach kurzzeitiger Hochzeit um das Jahr 2000 mit bis zu acht Mitarbeitern – bei vier Mitarbeitern, dem Chef und dessen Frau eingespielt. Einzig ein möglicher Nachfolger für die Tischlerei fehlt Jürgen Kienöl: „Da ist noch keiner in Sicht.“ Das sei aber nicht schlimm, schließlich will er selbst noch viele Jahre weitermachen. „Die Arbeit macht mir großen Spaß“, so Jürgen Kienöl.

