Hörnitzer Sparkasse wieder geöffnet Die Filiale war seit einer versuchten Sprengung am Geldautomaten seit Mittwoch geschlossen.

Bild der geschlossenen Filiale nach dem Anschlag. © Danilo Dittrich

Bertsdorf-Hörnitz. Die nach der Sprengung des Geldautomaten seit Mittwoch geschlossene Sparkassen-Filiale in Hörnitz ist wieder geöffnet. Darüber informiert die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Wie die Sparkasse mitteilt, ist der bei der Aktion beschädigte Geldautomat wieder in Betrieb und für den Kundenverkehr zugänglich. Die Filiale war seit Mittwochmorgen aufgrund der erforderlichen Reparaturarbeiten geschlossen.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Mittwoch versucht, den Geldautomaten in der Hörnitzer Filiale mithilfe eines laut Polizei unbekannten Sprengmittels zu öffnen und das Geld zu stehlen. Das hat aber nicht geklappt, weil Alarm ausgelöst wurde. Personen waren bei dem Vorfall nicht zu Schaden gekommen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. (SZ)

