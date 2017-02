Hörnitzer Firma will jetzt auch forschen Die Stöcker electric systems GmbH in Hörnitz baut für 1,5 Millionen Euro ein neues Betriebsgebäude. Und sie plant noch mehr.

Geschäftsführer Jens Stöcker mit einem Elektrochassis für Vakuumpumpen, wie sie in der Stöcker electric systems GmbH im Hörnitzer Gewerbepark hergestellt werden. © thomas eichler

Jens Stöcker braucht mehr Platz für seine Firmen im Hörnitzer Gewerbepark in der Zittauer Straße. Das Firmengebäude – indem er eingemietet ist – vergrößern, geht nicht. Also baut der Geschäftsführer neu. Gleich neben Fliesen-Kunze und der Kirchgemeinde soll das neue Firmengebäude entstehen. 1,5 Millionen Euro werden dafür investiert.

Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung hat er sein Projekt bereits vorgestellt. Unter sechs möglichen Varianten zur Fassaden- und Dachgestaltung konnten die Abgeordneten auswählen. Letztendlich haben sie sich einstimmig entschieden und überlassen es nun dem Unternehmen, welche Variante davon gebaut wird.

Im Moment wird die Ausschreibung für den Neubau erstellt. Er wird zweigeschossig. Jens Stöcker hofft, dass es im zweiten Quartal 2017 mit den Bauarbeiten losgehen kann. Ein Jahr später möchte er gern einziehen. Bereits ein paar Monate zuvor will er sich aber schon auf Neuland bewegen. Denn die Stöcker electric systems GmbH wird künftig nicht nur elektronische Bauteile herstellen, sondern auch selbst in dem Bereich forschen. Zwei neue Mitarbeiter werden extra dafür eingestellt. Zwar gehören der 2012 gegründeten Firma bisher nur drei Mitarbeiter an, aber sie bildet jetzt schon das Kerngeschäft der Unternehmen von Jens Stöcker.

Was bei der Firmengründung 1999 auf der Feldstraße in Eckartsberg mit einem Beschäftigten anfing, ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Zusammen haben die Stöcker electric systems GmbH und der Elektrobetrieb Stöcker GmbH 16 Mitarbeiter und einen Auszubildenden. In den letzten Jahren hat sich das Auftragsvolumen fast vervierfacht. Zwei Mitarbeiter sind 2016 eingestellt worden. Und mindestens einer soll noch folgen.

Beide Unternehmen sind auf ganz verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv. Während die Stöcker GmbH Elektroanlagen aller Art einbaut, wartet und repariert, stellt die Stöcker electric systems GmbH Elektrochassis für Vakuumpumpen her. Und die werden unter anderem bei der medizinischen und sogar bei der Weltraumforschung eingesetzt. Zuständig dafür ist allerdings der Partner des Hörnitzer Unternehmens – die Leybold Dresden GmbH. „Wir stellen für deren Vakuumpumpen die Elektrochassis her“, sagt Jens Stöcker. Etwa 300 Stück je Pumpentyp sind das im Jahr.

Und nun sollen in Hörnitz nicht nur die Chassis dafür gebaut, sondern auch entwickelt werden. „Die Nachfrage nach den Teilen ist stark gestiegen. Deswegen müssen wir uns unbedingt erweitern“, sagt der 44-jährige Geschäftsführer. „Wir wollen Elektrochassis bauen, die in alle Pumpen passen“, schildert er. Das wird die erste Aufgabe der künftigen Forschungsabteilung der Stöcker electric systems GmbH sein. Die Firma wird aber generell für neue Forschungsprojekte offen sein.

In der vergangenen Woche hat es dafür auch schon erste Gespräche mit Fraunhofer gegeben. Außerdem will die Stöcker electric systems GmbH eng mit der Hochschule Zittau/Görlitz zusammenarbeiten. Und auch hierfür hat es bereits erste Treffen gegeben.

Die Stöcker electric systems GmbH baut ja jetzt schon individuelle Serien von Bauteilen nach Kundenwunsch. Und sie versteht sich als ein idealer Partner für die Produktion von Kleinserien im Bereich innovativer Elektrobaugruppen, Prüfplatzleuchten und Steuereinheiten.

Wenn 2018 im neuen Betriebsgebäude die Elektrochassis hergestellt und weiterentwickelt werden, brauchen wir dann eventuell noch zwei weitere Mitarbeiter für die Produktion, schildert der Geschäftsführer.

