Hörnchen-Teilen auf dem Finkenberg Zum Martinstag organisieren die Kirchgemeinden in Sebnitz, Hohnstein und Lichtenhain Lampionumzüge für Kinder.

Der Martinstag wird jedes Jahr in Erinnerung an Bischof Martin von Tours gefeiert, der im 4. Jahrhundert lebte. Am bekanntesten von ihm ist die Überlieferung, dass er bei großer Kälte spontan seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben soll. Die evangelische und die katholische Kirchgemeinde von Sebnitz feiern den Martinstag gemeinsam am Freitag, dem 11. November. Zu Beginn gibt es ein Martinsspiel in der Peter-Pauls-Kirche. Im Anschluss beginnt der Laternenumzug. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der evangelischen Peter-Pauls Kirche. Mit dem traditionellen Hörnchen-Teilen wird der Martinsumzug an der katholischen Kirche auf dem Finkenberg gegen 18.15 Uhr abgeschlossen. Gemeindepädagoge Sebastian Düring lädt die Kinder aus Kindergärten und Grundschulen dazu herzlich ein.

Auch in Hohnstein und Lichtenhain wird es wieder einen Martinsumzug geben. In Hohnstein beginnt das Martinsfest in diesem Jahr bereits am 9. November um 16 Uhr an der Kindertagesstätte „Kleiner Bahnhof“. Von dort startet der Lampionumzug in Richtung Kirche. Anschließend werden am Lagerfeuer die Martinshörnchen geteilt.

Die Kinder und Eltern aus Lichtenhain sind am 10. November um 17 Uhr in die Kirche Lichtenhain eingeladen. Dort beginnt der Umzug durch den Ort zur freiwilligen Feuerwehr. (SZ)

