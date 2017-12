Hören, wo der Schuh drückt Sachsens Vize-Premier lädt zum Gespräch am Küchentisch in Niesky ein.

Martin Dulig (SPD) will auf Augenhöhe mit den Nieskyern sprechen. © ronaldbonss.com

Niesky. Martin Dulig, stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender der Landes-SPD, schwört auf Gespräche am Küchentisch. Deswegen lädt er alle interessierten Bürger für den 8. Januar, 19 Uhr, ins Bürgerhaus auf der Muskauer Straße 31 in Niesky ein. Der Eintritt ist frei.

„Der Küchentisch ist meine Einladung an die Menschen, das Gespräch mit mir und der SPD aufzunehmen“, so Dulig: „Ich lade Sie ein, mit mir darüber zu sprechen, wo Ihnen der Schuh drückt. Packen Sie Ihre Anliegen auf unseren Tisch und machen Sie es mit uns zum Thema.“

Dulig verspricht, dass an „meinem Küchentisch für Platz alle ist, die ihre Fragen an die große wie die kleine Politik mit mir auf Augenhöhe diskutieren möchten.“ Es wird eng zugehen, denn der SPD-Landeschef hat am Küchentisch bereits für Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann, SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk und SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Baum Plätze reserviert. (sz/pc)

