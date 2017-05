Hör mal, wer da hämmert Die SZ-Redaktion Löbau hat einen Vogel. Aber leider keinen, der den Redakteuren etwas zuzwitschern würde.

Das Vogel-Zuhause im Redaktions-Hof. © Thomas Eichler

Dass die Chefin dieser Tage noch ihre Arbeit so gut machen konnte, ist verwunderlich. Vor ein paar Wochen hat es begonnen: Ein Vogel fliegt gegen die Glastür, die zum Hof hinter der Redaktion führt. Nicht einmal, sondern immer und immer wieder – und zwar mit Karacho. Es ist immer derselbe Vogel: ein kleines Tier mit grau-grünlichem Gefieder und einem braun-roten Lätzchen. Dieser Raum mit der Glastür ist das Büro von Lokalchefin Romy Kühr. Das Knallen, wenn der Vogel gegen die Glastür donnert, ist aber bis in die vorderen Redaktionsräume zu hören, die ihre Fenster Richtung Neumarkt haben. Und dort herrschte in den vergangenen Tagen Baulärm. Der Vogel mit seiner Dauerfliegerei gegen die Scheibe hat den locker übertönt.

Was tun? Vielleicht hat der Vogel in der Redaktion etwas entdeckt im Büro, das ihn so unbändig interessiert? Erste Idee: die Jalousie schließen. Damit sitzt die Chefin jetzt im Halbdunkel, am Gebaren des Vogels ändert sich aber nichts. Vielleicht will er irgendetwas genauer in Augenschein nehmen? Vielleicht unseren Redaktionshund? Ein brauner Labrador, der die Chefin überall hin begleitet, ansonsten aber so still in seinem Korb nahe der Scheibe liegt, dass man ihn auch mal locker übersehen kann. An der Hunde-Ruhe ändert auch der Vogel nichts. Der Hund ignoriert ihn nämlich schlichtweg. Anders die Menschen, die sich nun ernsthaft Sorgen machen. Der Vogel muss doch inzwischen diverse Hirnerschütterungen haben. Eines aber ist geblieben: der unbändige Wille, seinen kleinen Schädel durch eine Glastür zu rammen.

Der nächste Schritt ist ein gewagtes Experiment: Wenn der kleine Vogel offenkundig unbedingt in die Redaktionsräume will – bitteschön, Tür auf. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Er bleibt jedenfalls draußen, tippelt noch ein bisschen vor der offenen Scheibe rum, dann macht er den Abflug. Das Problem: In den vergangenen Tagen herrschte nicht immer sonniges Wetter, es war teilweise kühl und regnerisch. Permanent die Glastür offenstehen zu lassen, war also auch keine Option. Bleibt nur eines: Ein Anruf beim Vogelexperte Heinz Förster vom Löbauer Kreisverband des Naturschutzbundes.

Wahrscheinlich, so vermutet er nach der Beschreibung des Vogels, könnte es sich um ein Buchfink-Männchen handeln. „Der Vogel sieht womöglich sein Spiegelbild in der Scheibe“, erklärt er. Nur erkenne er es nicht als sein eigenes Spiegelbild – sondern sieht einen Rivalen. Denn in den vergangenen Wochen war bei vielen Vögeln Brutzeit, erzählt Heinz Förster. Wahrscheinlich, vermutet er, ist in der Nähe der Redaktion das Nest des Buchfinks, inklusive Nachwuchs. Tatsächlich hängt im Hof hinter der Redaktion ein Vogelhaus, das zumindest bis vor Kurzem auch bewohnt war. Immer wieder sind dort in den vergangenen Wochen Vögel ein- und ausgeflogen. „Der Vogel will sein Revier jetzt vor Artgenossen schützen“, erklärt Förster. Auch deshalb, um genügend Nahrung für den Nachwuchs zu sichern. „Der Vogel einer anderen Art könnte vielleicht bleiben und würde nicht vertrieben werden.“ Aber der andere Buchfink, der Vogel in der spiegelnden Scheibe, muss weg. „Manchmal hilft es schon, das Fenster anzukippen“, rät Förster. Bei der Löbauer Redaktion hatte das nicht funktioniert. „Dann bleibt noch die Möglichkeit, von außen eine Abdeckfolie oder Stoff einzuklemmen.“ Tatsächlich hat eine der SZ-Sekretärinnen daraufhin Gaze-Stoff mitgebracht. Er wurde nicht benötigt. An genau dem Tag war der Vogel verschwunden. „Wahrscheinlich ist, dass die Tiere jetzt mit den Jungen durch die Gegend ziehen. In den ersten Tagen der Selbstständigkeit werden die Jungtiere noch von den Eltern betreut.“ Die Gaze, sagt der Vogelexperte, sollte die Redaktion trotzdem noch behalten – für die zweite Brut.

Neu ist Heinz Förster der Fall aus der Löbauer Redaktion nicht. Wegen ähnlicher Probleme haben sich andere auch schon an ihn gewandt. „Ein Hausbesitzer hat bei einem solchen Fall den Vogel schließlich sogar eingefangen und hat ihn mehrere Kilometer entfernt wieder freigelassen, erzählt der Vogelexperte. „Kurz nachdem der Mann zurück war, war auch der Vogel wieder da.“

