Hölzernes Stadttor darf an die Ritterstraße Die Händler wollen das Einkaufen attraktiver machen. Das ist aufwendig.

Seit dem Sommer steht das Stadttor schon auf einem Gelände von Bauunternehmer Sven Weißflog. Es ist noch nicht ganz komplett. So fehlt noch ein kleines Türmchen auf der Spitze, in das eine Glocke oder ein Weihnachtsstern gehängt werden soll. © André Braun

Es soll der Hingucker zur Weihnachtszeit werden: Die Händler der Ritterstraße wollen an den Kegelbrüdern ein großes beleuchtetes Stadttor aufstellen. Die Pläne gab es schon im Sommer, aber damals sah die Verwaltung Schwierigkeiten darin, dass das Tor gleich mehrere Monate stehen bleiben sollte. Am Donnerstag hat sich der Hauptausschuss wieder mit dem Thema befasst.

Dazu gab es auch einen Vorort-Termin auf dem Gelände von Bauunternehmer Sven Weißflog, wo das Tor schon seit einigen Monaten steht. Danach fällte das Gremium eine Entscheidung: Das Tor darf aufgestellt werden, wenn es Nachweise für Standsicherheit, ausreichende Statik und Versicherungsschutz gibt. Standzeit: Von November bis Ende Februar, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer nach der Sitzung. „Das ist eine Sondernutzung des öffentlichen Raums. Dafür ist auch Geld zu bezahlen.“

Bei der Besichtigung des Tores sah Weißflog kein Problem darin, die Standhaftigkeit der Konstruktion nachzuweisen. Seit das Tor im Sommer unter Mithilfe einiger Händler der Ritterstraße aufgebaut wurde, hat es schon zwei schwere Stürme überstanden. Sven Weißflog wertet das als Langzeitexperiment. „Das ist der beste Praxistest. Dabei ist das Tor noch nicht einmal im Endzustand“, sagte er.

Gehalten wird die Holzkonstruktion von zwei dicken Stahlseilen, an denen wiederum zwei tonnenschweren Betonplatten hängen. Außerdem soll das Tor an den Fassaden der Häuser verankert werden. Die Hausbesitzer hätten schon ihre Zustimmung gegeben. Die Stadt gibt dagegen keine Genehmigung, das Tor in der Straße zu verankern.

Die Maße des Tores wirken gigantisch. Die Breite beträgt neun Meter, die Höhe innen 6,50 Meter. Die Maße wurden so gewählt, damit das Tor über den Kegelbrüdern aufgestellt werden kann, sagte Weißflog. Durch die Höhe soll vermieden werden, dass ein Laster hängenbleibt, wie das vor Jahren einmal bei einem Heimatfest an der Oberbrücke passierte. Die Öffnung soll noch mit halbtransparenten Planen abgespannt werden, um den Eindruck eines Torbogens zu erzeugen. Das Bauwerk wird beleuchtet. Bisher hatten die Händler an der Ritterstraße als Eingangspforte immer ein Gerüst aufgebaut. Aber das sei aber weder schön noch praktikabel, so Weißflog.

Aufwendig sind allerdings auch Transport und Montage der neuen Konstruktion. Dafür wird ein Kran benötigt und es muss die Ritterstraße gesperrt werden. „Deshalb lohnt es sich nicht, das Tor nur für zwei Wochen aufzustellen“, sagte Weißflog.

