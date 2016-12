Höhnes Kerzen-Rekord Rosenbachs Bürgermeister hat den heimischen Garten geschmückt. In diesem Jahr leuchten auf seinem Weihnachtsbaum so viele Lichter wie noch nie.

Über 500 Lichter und über 25 Lichterketten hängen auf diesem Baum in Herwigsdorf. © Rafael Sampedro Über 500 Lichter und über 25 Lichterketten hängen auf diesem Baum in Herwigsdorf.

Die Arbeit hat sich gelohnt: Roland Höhne steht stolz vor seiner leuchtenden Blaufichte.

Die Arbeit hat sich gelohnt: Roland Höhne steht stolz vor seiner leuchtenden Blaufichte.

Rosenbach. Roland Höhne und seine hell erleuchtete Blaufichte strahlen um die Wette. Der Rosenbacher CDU-Bürgermeister hat es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, auf seinem heimischen Grundstück für weihnachtliche Stimmung zu sorgen. Dass Höhne jedes Jahr einen Baum schmückt, ist Tradition. Diesmal allerdings hat sich das Gemeindeoberhaupt selbst übertroffen: Die Äste seiner Blaufichte zieren 520 elektronische Kerzen. „Insgesamt hängen 26 Lichterketten auf dem Baum. Über 500 Kerzen habe ich noch nie drauf gehabt“, sagt Höhne stolz.

Jahr für Jahr versucht der Bürgermeister, einen neuen Kerzenrekord aufzustellen. Allerdings kommt keine x-beliebige Beleuchtung auf seine Blaufichte. Höhne setzt auf altbewährte Technik und nicht etwa auf neumodische LED-Beleuchtung. Und das, obwohl er damit locker Tausende Kerzen auf seinen Baum bringen könnte. „Das ist aber keine Kunst, weil die LED-Leuchten riesige Matten mit vielen kleinen Lichtern sind“, sagt er. Höhne weiß, wovon er spricht. Schließlich ist der Rosenbacher gelernter Elektroinstallateur. Jedes Jahr den Baum zu schmücken und sich dabei immer wieder in Sachen Lichterzahl zu überbieten, ist Höhnes Hobby. Er selbst bezeichnet es als eine Art Macke. „Vielleicht bin ich ja wegen meines erlernten Berufs etwas vorbelastet“, sagt er.

Beim Herrichten des Weihnachtsbaums überlässt der Bürgermeister nichts dem Zufall. Zum Beispiel nehme er sich jedes Jahr am Freitag vor Totensonntag Urlaub. Danach startet das große Geschmücke. „Ich brauche fast drei Tage dafür“, sagt Höhne. Vor allem deswegen, weil jede Kerze perfekt sitzen muss. Das geht natürlich nur mit einer Hebebühne, die er sich extra ausleiht. Geschmückt wird der Baum rundherum und nicht etwa nur die Seite, die zur Herwigsdorfer Dorfstraße hin zeigt. Schließlich wolle Weihnachtsfan Höhne auch etwas davon haben, wenn er aus seinem Haus nach draußen sieht.

Des Bürgermeisters leuchtender Baum ist zur Weihnachtszeit eine Attraktion in Herwigsdorf. Besonders abends stünden viele Leute davor und würden die strahlende Blaufichte bestaunen. Sogar vorbeifahrende Autos halten extra an, um ein Foto vom Weihnachtsbaum zu machen. „Da werden richtige Fotoshootings gemacht“, sagt Höhne, der das Treiben dann ab und zu aus sicherer Entfernung beobachtet. Solange niemand etwas kaputt macht, hat der Bürgermeister auch kein Problem mit den Weihnachtsbaum-Paparazzi. „Seit Jahren ist nichts mehr passiert“, sagt Höhne, der selbst mal für einen Schreckmoment bei den Rosenbachern verantwortlich gewesen ist. Nämlich im vergangenen Jahr, als er seinen ursprünglichen Weihnachtsbaum gefällt hat. Damals sei der Aufschrei groß gewesen. „Viele haben gefragt, wie ich denn den schönen Baum wegmachen könnte“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Zum Glück hat Höhne mit seiner Blaufichte einen Ersatz präsentieren können. Die Fichte leuchtet nun schon zum zweiten Mal und ist mindestens so beliebt wie ihre Vorgängerin.

Insgesamt leuchtet der Baum zehn Stunden am Tag. Jeweils von 6 bis 8 Uhr am Morgen und von 16 bis 24 Uhr am Abend. Strom zapft Höhne aus der eigenen Steckdose. „Einige haben vermutet, dass ich an der Straßenbeleuchtung dranhängen würde“, sagt er. Das könne aber nicht sein. Schließlich würden die Straßenlampen wochentags schon um halb zwölf abends ausgehen und am Wochenende länger als die Baumbeleuchtung, nämlich bis 1 Uhr leuchten. Je nach Wetter will Höhne seine Fichte bis zur zweiten Januarwoche geschmückt lassen. Zum Bestaunen bleibt also noch viel Zeit – für ihn selbst, aber auch für andere Weihnachtsfans.

