Höhner-Konzert in Kemnitz abgesagt Die Veranstalter teilen mit, dass das Oktoberfest ohne die Kultband aus Köln stattfindet.

Die Höhner kommen nicht nach Kemnitz.

Kemnitz. Die „Höhner“ kommen nicht zum Oktoberfest nach Kemnitz. Der Veranstalter teilte mit, dass das Konzert mit der Kölner Band am Samstagabend aus organisatorischen Gründen abgesagt werden muss. Mehr zu den Gründen war erst einmal nicht zu erfahren. Tickets können ab sofort in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, in denen Sie erworben wurden. (szo)

