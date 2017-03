Höhlenfrau in Hochform So ausverkauft war das Kamenzer Stadttheater selten. Und bei „Cavewoman“ kamen nicht nur die Damen auf ihre Kosten.

Schauspielerin Stefanie B. Fritz ist eine von drei Darstellerinnen der liebevoll verhuschten Heike, die deutschlandweit mit dem Erfolgsstück „Cavewoman“ auf Tour sind. © Ina Förster

Stefanie B. Fritz hat es drauf. Das Ein-Personen-Stück lebt von ihr. Durch sie. Mimik, Schlagfertigkeit und Spielfreude dominieren schon nach wenigen Minuten. Das merkten auch die Kamenzer jetzt in ihrem Stadttheater. Das Erfolgsstück „Cavewoman“ hatte es bis in die Provinz geschafft. Seit 2005 ist es auf großen und kleinen Bühnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch von Island bis Südafrika zu erleben. Mehr als 1 500 Aufführungen liefen bereits. Und weil sogar die fleißigste Schauspielerin das nicht allein schaffen kann, sind parallel gleich drei von ihnen auf Tour. Stefanie B. Fritz ist eine davon. Und sie zeigte den Lessingstädtern, was eine moderne Höhlenfrau drauf hat. Drauf haben muss. Cavewoman Heike fabulierte sich am Vortag ihrer Hochzeit erfrischend und selbstkritisch durch alle Schubladen der Mann-Frau-Beziehung. Vor allem, wenn sie in andere Rollen schlüpfte, tobte das Publikum im Saal. Selbiges mutierte zur zu früh erschienenen Hochzeitsgesellschaft und wurde mit einbezogen. Besonders Frank Barchmann aus Deutschbaselitz, der in der ersten Reihe saß, kamen einige Parts zu. „Ein hinreißend witziger Theaterabend, der gern wiederholt werden darf“, fanden viele Zuschauer.

