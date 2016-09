Höhere Sozialleistungen im Landkreis Neun Euro mehr Sozialhilfe bekam ein Einwohner des Landkreises 2015 im Vergleich zum Vorjahr.

Freital. Neun Euro mehr bekam ein Einwohner des Landkreises 2015 im Vergleich zum Vorjahr an Sozialhilfe, also 66 Euro. Die Höhe der Leistungen ist von 14 Millionen auf insgesamt 16 Millionen Euro angewachsen, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervorgeht. Insgesamt liegt der Landkreis aber unter dem Durchschnitt des Freistaates sowie aller Landkreise zusammengenommen. Zu den Leistungen gehören die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe für Gesundheit und Pflege.

In ganz Sachsen wurden im vergangenen Jahr 746 Millionen Euro an Sozialleistungen ausgezahlt. Das sind 49 Millionen mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt wurden also 184 Euro für Sozialhilfe an jeden Bürger ausgezahlt, zwölf Euro mehr als 2014. Die Anzahl derer, die Sozialleistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beantragt haben, hat sich seit 2003 verdoppelt. (mga)

