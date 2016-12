Höhere Parkgebühren in Zittau Dafür gibt es eine Reihe Erleichterungen. So können Autofahrer mit der Brötchentaste künftig länger kostenlos in der Innenstadt parken. Und der Sonnabend wird kostenlos.

Die neuen Tarifzonen.Quelle: Stadtverwaltung

Die Parkgebühren in Zittau werden zum 1. Februar deutlich angehoben. Das hat der Stadtrat während seiner eben zu Ende gegangenen Sitzung entschieden. Demnach wird zum Beispiel eine Stunde auf dem Rathausplatz künftig zwei Euro kosten. Vor der Sanierung waren es 80 Cent. Dem gegenüber stehen eine Vielzahl von Erleichterungen für Autofahrer, um die Innenstadt zu stärken. So wird zum Beispiel die Brötchentastenregelung ausgedehnt. Vor allem aber können Autofahrer künftig sonnabends - außer auf Markt und Rathausplatz - kostenlos in der Innenstadt parken. (szo/tm)

Wie viel kostet das Parken künftig pro Stunde?

Tarifzone 1: 2 Euro

Tarifzone 2: 1,20 Euro

Tarifzone 3: 1 Euro

Gibt es die Brötchentaste noch?

Tarifzone 1: nein (Markt), ja (Rathausplatz/15 Minuten)

Tarifzone 2: ja, ausgedehnt auf 30 Minuten

Tarifzone 3: ja, ausgedehnt auf 30 Minuten

Wann muss bezahlt werden?

Tarifzone 1: Mo - Fr 9 - 18 Uhr, Sa 9 - 13 Uhr

Tarifzone 2: Mo - Fr 9 - 18 Uhr

Tarifzone 3: Mo - Fr 9 - 16 Uhr

