Höhere Mieten für Sporthallen Vereine müssen mehr zahlen, es gibt aber Vergünstigungen. Das hat der Stadtrat gegen den Willen der Verwaltung durchgesetzt.

Nutzer von Bautzens Sporthallen müssen ab 2017 höhere Mieten bezahlen. © dpa

Gleich vier Änderungsanträge hatten die Stadträte am Mittwoch zur Sportstättensatzung eingebracht. Alle wurden mehrheitlich durchgesetzt. So wird der Kinder- und Jugendsport ohne Zeitbegrenzung komplett von Gebühren befreit. Für den Erwachsenensport gilt im Jahr 2017 ein Preisnachlass von 40 Prozent für die neuen Mieten in den Hallen und Sportanlagen. Die Schlüsselkaution entfällt komplett. Zudem haben Kirchgemeinden und religiöse Gruppen weiterhin die Möglichkeit, sich in die kommunalen Sportstätten einzumieten.

Die neue Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Mit ihr kommt es zu einer spürbaren Erhöhung der Hallenmieten in Bautzen. Dem Beschluss der Sportstättensatzung war eine Reihe von Diskussionen vorausgegangen. Die Verwaltung hatte sich daraufhin zu mehreren Kompromissen bereiterklärt, die den Stadträten aber letztendlich nicht weit genug gingen.

Heftige Debatte

Robert Böhmer (parteilos) ist kein lauter Mann. Doch am Mittwoch wurde sein Ton scharf: „Wir wollen Extremisten die Hintertür verschließen!“ Es gehe um Bautzens Sicherheit. Blauäugigkeit warf der Finanzbürgermeister den Stadträten vor. Was Robert Böhmer verteidigte, war die Absicht der Stadtverwaltung, mit der neuen Sportstättensatzung zukünftig sämtliche religiös veranlassten Veranstaltungen aus den städtischen Sportanlagen und Hallen zu verbannen. Ein Versuch, politische Veranstaltungen auszuschließen, war bereits im Sommer bei Vorberatungen von den Stadträten kassiert worden.

Reinhard Pappai, früherer evangelischer Superintendent, und Johannes Tröger von der Josua-Gemeinde kritisierten einen Ausschluss religiöser Veranstaltungen. „Eine rechtsradikale Partei könnte die Halle am Schützenplatz mieten, aber die Kirchen dürfen es nicht? Das bitte ich zu ändern“, forderte Pappai. Es sei eine Benachteiligung der Kirchen, die einen wertvollen Beitrag für Bautzen leisten, sagte Tröger. Er könne die Bedenken der Verwaltung zum Teil nachvollziehen, aber Deutschland sei kein laizistischer Staat, in dem per Gesetz Kirche und Staat strikt getrennt werden. Böhmers Ansprache nützte indessen nichts. Mit 20 Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Passus gestrichen. (SZ/ma)

