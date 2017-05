Höhepunkt in Cunewalde

© dpa

Handball. Am Freitag steht ab 18.30 Uhr in Cunewalde noch ein einmaliges Highlight auf dem Programm. Mit dem HC Elbflorenz wird der Zweitliga-Aufsteiger aus Dresden zu Gast in der Polenzsporthalle sein, was gleichzeitig den Saisonabschluss der Cunewalder Handballer ist. Es wird ein kleines Festzelt aufgebaut, was auch nach dem handballerischen Leckerbissen zum gemütlichen Beisammensein einladen soll.

Trainer Carsten John vom HV Oberlausitz freut sich schon sehr auf dieses Spiel: „Es kommt sicherlich nicht alle Tage vor, dass sich ein Zweitligist die Ehre gibt, um sich in der Oberlausitz zu präsentieren. Der sportliche Wert spielt an diesem Tag natürlich nur eine sekundäre Rolle. Vielmehr gilt es, Werbung für unseren tollen Sport zu machen.“ Die Elbflorenzer sind nach Leipzig und Aue aktuell nur eines von drei sächsischen Teams, welches in den ersten beiden Bundesligen vertreten ist.

Die Landeshauptstädter haben mit ihrem Präsidenten Uwe Sägeling in den letzten Jahren eine tolle Arbeit geleistet und kontinuierlich den Leistungsstandort Dresden in Deutschland etabliert. Nicht zuletzt durch den Hallenneubau und den Aufstieg sind die Elbestädter auf einem tollen Weg. In der Polenzsporthalle werden am Freitag auch einige Akteure vom HV Oberlausitz verabschiedet. (fs)

zur Startseite