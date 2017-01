„Höhepunkt der Grippewelle noch nicht erreicht“ Im Kreis gab es den ersten Todesfall. Amtsärztin Ilona Walter hat vor allem einen Ratschlag.

Nur ein kleiner Piks, im Ernstfall aber eine große Wirkung: Eine Impfung ist noch immer der beste Schutz gegen die Infektion mit echten Grippe-Viren, sagt die Amtsärztin des Landkreises, Dr. Ilona Walter. Der Impfstoff gegen vier unterschiedliche Virenstämme habe sich in dieser Saison bereits gut bewährt. © dpa/Fredrik von Erichsen

Die Grippewelle rollt wieder. Bisher sind dem Gesundheitsamt des Landkreises 95 nachgewiesene Influenza-Fälle gemeldet worden, ein Drittel mehr als in der Vorwoche, fast doppelt so viele als noch vor zwei Wochen. Eine Frau im Rentenalter ist nach der Ansteckung mit dem echten Grippe-Virus gestorben. Wie groß die Influenza-Gefahr gegenwärtig tatsächlich ist, sagt Amtsärztin Dr. Ilona Walter.

Frau Dr. Walter, wir haben den ersten Grippe-Todesfall im Landkreis!

Verbreiten Sie jetzt bitte keine Panik. Es stimmt, bei der Frau wurde das Grippe-Virus nachgewiesen. Sie hatte aber auch Grunderkrankungen, sodass wir nicht definitiv sagen können, ob die Grippe tatsächlich die Todesursache ist.

Wie groß ist die Grippe-Gefahr in diesem Jahr?

Ich schätze sie als hoch ein. Beim Robert-Koch-Institut, wo der Verlauf der Grippewelle bundesweit immer ganz genau beobachtet wird, ist für unseren Landkreis aktuell von einer deutlich erhöhten Viren-Aktivität die Rede. Wir sind ja auch erst am Anfang der Grippe-Saison. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die 95 nachgewiesenen Fälle schon sehr viel. Wir müssen auch davon ausgehen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. In den Hausarztpraxen werden ja nicht alle Patienten mit einem Abstrich auf das Virus untersucht. Wir wissen zwar nicht, wie die Verbreitung weiter verläuft, aber erfahrungsgemäß steigt die Welle bis Mitte Februar stetig an.

Müssen wir eine Grippe-Erkrankung wirklich so ernst nehmen?

Sicher müssen wir die Krankheit ernst nehmen. Eine echte Virusgrippe ist etwas ganz anderes als eine starke Erkältung, unter der in dieser Zeit eben auch viele leiden. Eine Virusgrippe kann lebensgefährlich sein, besonders für Ältere und für Menschen mit einem schwachen Immunsystem.

Wie hilfreich ist die Impfung?

Ich rate dringend zur Grippeschutzimpfung. Das ist überhaupt die einzige Möglichkeit, sich wirksam vor einer Ansteckung mit den Viren zu schützen.

Sind die Meinungen darüber nicht sehr geteilt? Vor allem, weil es ganz unterschiedliche Arten von Viren gibt, die nicht alle in einem Impfstoff vorkommen können?

Es mag sein, dass es geteilte Meinungen gibt. Ich halte das Impfen trotzdem für den besten Schutz. Es ist in den vergangenen Jahren nur äußerst selten vorgekommen, dass der Impfstoff nicht ganz gepasst hat und dass wir im Landkreis auch Fälle hatten, bei denen die Leute trotz Impfung erkrankt sind. Seit wir den Tetra-Impfstoff haben, sind uns solche Fälle nicht mehr bekannt geworden.

Zum Verständnis: Was ist ein Tetra-Impstoff? Und wie kann überhaupt garantiert werden, dass der Impfstoff am Ende auch die passenden Viren enthält?

Ein Tetra-Impfstoff enthält die Wirkstoffe gegen vier verschiedene Virenarten. Welche das sind, wird für jede Saison neu getestet. Das geschieht in Australien, wo vor einem halben Jahr Winter war und die zirkulierenden Viren immer zuerst auftauchen. Erfahrungsgemäß sind das die gleichen, die dann ein halbes Jahr später auch bei uns auftauchen. Auch in diesem Jahr scheint das wieder gut zu passen.

Lohnt es sich jetzt überhaupt noch, sich impfen zu lassen?

Auf jeden Fall. Den Höhepunkt der Grippewelle haben wir ja noch lange nicht erreicht. Man muss nur wissen, dass es rund zwei Wochen dauert, bis die Impfung wirkt. Wir haben noch ausreichend Impfstoff vorrätig.

Was raten Sie sonst noch in Grippezeiten wie dieser?

Viel Obst und Gemüse essen, um das Immunsystem zu stärken, und lieber einmal mehr die Hände waschen. Und ganz wichtig: In Grippezeiten müssen wir uns nicht die Hand geben. Das Händeschütteln abzulehnen, gilt dann nicht als unhöflich.

Gespräch: Jana Ulbrich

