Höhenrettung für ein Haustier Die Heidenauer Feuerwehr musste am frühen Montagabend ausrücken. Der Grund war kein Brand, sondern eine Katze in Not.

© Marko Förster

Heidenau. Katzenrettung in Heidenau. Kameraden der freiwilligen Feuerwehr haben frühen Dienstagabend gegen 18 Uhr eine Katze vom Dach an der Ernst-Schneller-Straße 5 gerettet. Das Tier wurde danach wohlbehalten an seine Besitzerin übergeben. Im Einsatz war Hilfeleistungs- löschfahrzeug und Drehleiter der Feuerwehr Heidenau mit 12 Kameraden. Wie der Vierbeiner auf das Dach des Dreigeschossers gelangte, ist unbekannt. (mf)

