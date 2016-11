Höfisch tanzen in Turnschuhen Ein Barockensemble zeigt Teilnehmern eines Workshops im Rammenauer Schloss Tänze aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Feine Kleider sind fürs Training aber nicht nötig.

Feine Kostüme zeichnen die Tänzer der Gruppe „Les danseurs de Sans, Souci“ bei Auftritten aus – zum Workshop kommen die Tänzer allerdings in bequemer Sportkleidung. © PR

Bequeme Jogginghosen und Turnschuhe sind ausdrücklich erlaubt im herrschaftlichen Spiegelsaal des Rammenauer Barockschlosses – ausnahmsweise. Denn es wird sehr sportlich und durchaus schweißtreibend im zweitägigen Workshop „Barocker Tanz und Höfische Geheimnisse“ zugehen, den es am Freitag und Sonnabend hier geben wird. Die Profis der Barocktanzgruppe „Les danseurs de Sans, Souci“ aus Potsdam werden gemeinsam mit den Teilnehmern mehrere Tänze der Barockzeit einstudieren. Vor allem Paare sind angesprochen, die gemeinsam einen authentischen Einblick in die höfische Tanzkultur des 17. und 18. Jahrhundert erleben wollen.

Der Workshop baut auf einen Kurs auf, den es im vergangenen Jahr das erste Mal gab und begeistert angenommen wurde. Bekannte Techniken werden deshalb nun wiederholt und vertieft und darauf aufbauend die tänzerischen Fähigkeiten erweitert. Ausdrücklich sind zum Workshop aber auch Neueinsteiger willkommen, wie es aus dem Schloss auf Anfrage hieß. Parallel zu den Tänzen wird auch Hintergrundwissen zur Epoche vermittelt.

Schon oft in Rammenau

Geleitet wird der Workshop vom Leiter der Tanzgruppe Mike Sprenger und seiner Frau. Die Potsdamer sind quasi Stammgäste im Rammenauer Schloss. Tanzend und in tollen Kostümen bereichern sie kulturelle Rahmenprogramme bei Veranstaltungen, wie Leinentage, Nachtführungen oder Picknick in Weiß im Sommer. Bei der Rekonstruktion der Tänze halten sich die Tänzer streng an überlieferte Quellen, wie sie auf ihrer Homepage schreiben. Vor allem typische Bewegungsabläufe aus der Zeit zwischen 1680 und 1750 werden nachgeahmt. Zum Repertoire der „Les danseurs de Sans, Souci“ gehören Paartänze, Contredanses – Tänze, bei denen Paare in Reihen agieren oder auch Bühnentänze. Sie gelten als die Königsdisziplin des barocken Tanzes.

Der Workshop im Spiegelsaal richtet sich an alle, die Spaß am Tanzen und der Bewegung haben. Er umfasst insgesamt zwölf Unterrichtsstunden. Trainiert wird an diesem Freitag von 18 bis 21 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr. Kleine Snacks, eine Mittagsversorgung sowie Getränke sind im Preis von 95 Euro pro Person enthalten, sagt Maren Tzschoppe vom Barockschloss. Plätze sind noch frei, Karten sind erhältlich unter Telefon: 03954703559 oder per Mail: rammenau@schloesserland-sachsen.de.

