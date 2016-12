Höffner öffnet nach Umbau wieder Das Möbelhaus im Elbepark ist seit Oktober geschlossen. Am 27. Dezember startet der Verkauf auf größerer Fläche.

Mit einem riesigen Plakat an der Fassade des Elbeparks wirbt das Einkaufszentrum an der Peschelstraße für die Wiedereröffnung der Höffner-Filiale am 27. Dezember. Bereits seit Oktober ist das Möbelhaus wegen eines Umbaus geschlossen. Wer auf Geschenke des Einrichtungshauses nicht verzichten wollte, musste in den vergangenen Wochen bis nach Chemnitz fahren.

In dieser Zeit wurden die Flächen neu gestaltet und anders strukturiert. Für den Möbelmarkt stehen dadurch künftig etwa 5 600 Quadratmeter mehr zur Verfügung. Dieser Platz war eigentlich für einen Garten- und Baumarkt vorgesehen, der aber nicht mehr benötigt wird. Den Plänen zur Erweiterung von Höffner hatte der Pieschener Ortsbeirat bereits im Mai dieses Jahres zugestimmt. Ein Anbau ist dafür nicht erforderlich gewesen. Rita Reuther ist Chefin der Dresdner Höffner-Filiale und freut sich, dass ihr Haus im Elbepark modernisiert wurde. Demnach gibt es insbesondere bei den Wohnmöbeln ein neues Angebot aller namhafter Hersteller, auch beim übrigen Sortiment gebe es Veränderungen.

Neu gestaltet wurde auch das Selbstbedienungsrestaurant, das von der Höffner Kochmützen GmbH betrieben wird. Dabei können die Gäste den Köchen direkt über die Schulter schauen. (SZ/noa/sag)

