Höffner im Elbepark erst nach Weihnachten offen

Der Umbau der Möbelhauskette dauert noch an: Mit einem riesigen Plakat an der Fassade des Elbeparks wirbt das Einkaufszentrum an der Peschelstraße für die Wiedereröffnung am 27. Dezember. Wer in der Vorweihnachtszeit nach Geschenken aus dem Einrichtungshaus stöbern will, muss lange Wege bis nach Chemnitz in Kauf nehmen. Seit Oktober ist die Filiale wegen eines Umbaus geschlossen.

Die Flächen im Elbepark sollen so umorganisiert werden, dass für den Möbelmarkt etwa 5 600 Quadratmeter mehr zur Verfügung stehen. Dieser Raum war eigentlich für einen Garten- und Baumarkt vorgesehen, der aber nicht mehr benötigt wird. Den Plänen zur Erweiterung von Höffner hatte der Pieschener Ortsbeirat bereits im Mai dieses Jahres zugestimmt. Ein Anbau ist dafür nicht erforderlich. Welche Veränderungen der Kunde genau erwarten kann, ist bislang noch unklar. Auf der Homepage kündigt der Elbepark an, Interessierte über die Arbeiten auf dem Laufenden zu halten. (SZ/sag)

zur Startseite