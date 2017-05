Höfchener Ortswehr zieht ins Heizhaus ein Für die Feuerwehrleute haben sich die Bedingungen wesentlich verbessert. Bisher gab’s nicht mal Wasser zum Händewaschen.

Der Ortswehrleiter der Feuerwehr Höfchen Joachim Rost (links) und Kreisbrandmeister Gerald Nepp stehen vor dem neuen Gerätehaus, das am Sonnabend übergeben wurde. © Dietmar Thomas

Am Sonnabend hat die Ortswehr von Höfchen als letzte in der Gemeinde Kriebstein den Schlüssel für ein neues Gerätehaus bekommen. Von den einst verrußten Räumen des Heizhauses des Hotels am Kriebsteinsee ist nichts mehr zu sehen. Sowohl innen, als auch außen haben die Wände helle Farben erhalten. Im ehemaligen Kohlebunker steht das Fahrzeug. Aus dem Ofenhaus ist ein Schulungsraum entstanden. Außerdem gibt es separate Umkleideräume für die elf Männer und eine Frau, die zur Ortswehr Höfchen gehören. Natürlich gehören auch Toiletten, Waschbecken und Duschen dazu. Bisher mussten die Kameraden ganz ohne Wasser auskommen. Im alten Gerätehaus neben dem Dorfgemeinschaftshaus gab es nicht einmal welches zum Händewaschen.

Auch, die separaten Umkleideräume sind ein großer Fortschritt. Bisher hing die Einsatzkleidung mit in der Fahrzeughalle. „Dort ist sie manchmal gar nicht getrocknet und hat muffig gerochen“, sagt Ortswehrleiter Joachim Rost. Nicht nur einmal hat sich auf dem Boden Feuchtigkeit gebildet. Diese Zeiten sind vorbei. Die Kameraden haben sogar eine kleine Waschmaschine gesponsert bekommen, sodass Kleinteile nach der Ausbildung oder einem Einsatz sofort gewaschen werden können. Ein Hauswirtschaftsraum und ein kleines Büro für den Wehrleiter ergänzen das neue Gerätehaus. Rund 217 500 Euro hat die Gemeinde Kriebstein in das neue Domizil investiert. Dazu kommen knapp 182 400 Euro Fördergeld vom Freistaat Sachsen. Ein reichliches Jahr hat die Sanierung des ehemaligen Heizhauses gedauert. Seit Oktober 2016 ziehen die Kameraden Stück für Stück um. Dabei nutzen sie auch den Boden über der Halle, unter anderen als Lager für historische Feuerwehrausrüstung. „Damit wollen wir später noch eine Wand im Schulungsraum gestalten“, erklärt Rost. Mit der derzeitigen Ausrüstung zeigt er sich zufrieden. Zuletzt erhielten die Kameraden neue Helme. In diesem Jahr sollen neuen Einsatzuniformen und Funkempfänger angeschafft werden. In einer Woche beginnen die Schulungen für den Digitalfunk.

Ausgerückt ist die Ortswehr in diesem Jahr viermal. Dabei waren ein Brand und drei Fehlalarme auf der Burg Kriebstein und in der Wepa. Am engsten arbeiten Höfchener mit den Kriebethalern zusammen, mit denen sie auf dem Gelände des Hotels praktische Einsatzmöglichkeiten üben.

