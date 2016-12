Höchstes Gericht nimmt Brexit-Beratung auf

Vor dem Surpreme Court in London hat am Montag eine Verhandlung begonnen, die Konsequenzen für den Brexit haben könnte. Die elf höchsten Richter des Landes müssen darüber urteilen, ob die Regierung für den Start der Austrittsverhandlungen die Erlaubnis des Parlaments benötigt. Anfang Dezember hatte der High Court entschieden, dass die Volksvertreter in dieser Sache ein Mitspracherecht haben. Die Regierung ging in Berufung. Ein abschließendes Urteil wird erst im Januar erwartet.

Im Grunde geht es vor dem Surpreme Court nicht um den Brexit. „Der Austritt aus der EU“, sagte der Vorsitzende Richter Lord Neuberger zu Beginn, „ist nicht Gegenstand dieser Berufung.“ Stattdessen müssen die Richter eine verfassungsrechtliche Frage beantworten: Wer hat die höchste Autorität im Königreich? Kann die Exekutive in eigener Machtvollkommenheit Rechte annullieren, die das Parlament zuvor in einem Gesetz bewilligt hatte? Denn ein Brexit führt dazu, dass Briten Rechte verlieren, die sie als EU-Bürger zurzeit noch haben. Konkret ging es um das Gesetz von 1972, das den britischen Beitritt zur damaligen EWG beschloss. Mit diesem Akt, so Lord Pannick, der Anwalt der Klägerin, habe man den britischen Bürgern zentrale Freiheiten und Rechte verschafft wie zum Beispiel die Personenfreizügigkeit, das Wahlrecht zum europäischen Parlament oder die Möglichkeit, den EU-Gerichtshof anzurufen. (SZ-Korr./jw)

