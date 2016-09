Höchster Krankenstand seit 16 Jahren Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen nehmen zu. Frauen sind öfter krank als Männer.

Mittelsächsische Arbeitnehmer sitzen öfter Arzt. © Symbolbild/dpa

Mittelsächsische Arbeitnehmer sind überdurchschnittlich oft krank. Das geht aus dem DAK-Gesundheitsreport 2016 für den Landkreis Mittelsachsen und den Freistaat hervor, der am Dienstag im Klinikum Döbeln vorgestellt wurde. Als Grundlage für die Studie dienten die Daten von 70 400 erwerbstätigen Mitgliedern der DAK-Gesundheit in Sachsen, die eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgegeben haben.

49 von 1 000 Erwerbstätigen gleichzeitig krankgeschrieben

Der Krankenstand in Mittelsachsen erreichte im vergangenen Jahr mit 4,9 Prozent den höchsten Wert seit 16 Jahren. Das bedeutet, dass 2015 von 1 000 Erwerbstätigen durchschnittlich pro Tag 49 krankgeschrieben waren. Das sagte Christian Baier, Leiter des Servicezentrums der DAK-Gesundheit in Döbeln. Sachsenweit waren es 46 von 1 000, bundesweit 41. Frauen seien tendenziell häufiger, aber nicht länger krankgeschrieben als Männer. „Schwangerschaftskomplikationen erklären bei den Frauen bis 34 Jahre bis zu 40 Prozent des Unterschiedes im Krankenstand. Über alle Altersgruppen hinweg erklären sie aber nur zwölf Prozent“, ergänzte Christian Baier.

Psychische Erkrankungen gewinnen an Bedeutung

Konstant hoch und steigend sind in Mittelsachsen die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen. Das hänge aber nicht mit dem Fachkrankenhaus Bethanien Hochweitzschen zusammen. „Es geht bei den Daten um die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die vom Arzt ausgestellt werden, nicht um die Behandlung in der Fachklinik“, erklärte Dr. Andreas Prokop, Referatsleiter amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst am Landratsamt. Der kontinuierliche Anstieg hänge vor allem damit zusammen, dass psychische und seelische Erkrankungen häufiger erkannt und diagnostiziert werden. „Die Anforderungen an die Menschen werden immer vielfältiger. Sie sind einer ständigen Belastung am Arbeitsplatz und in ihrem sozialen Umfeld ausgesetzt. Irgendwann ist die eigene Kompensationsfähigkeit überschritten und das Leid gilt als krankhaft“, erklärte er.

Frauen häufiger wegen Depressionen krankgeschrieben

Es lassen sich mehr Frauen als Männer wegen psychischer Probleme krankschreiben. Je 100 weibliche Versicherte seien rund 282 Fehltage ermittelt worden, bei den Männern 129. Außerdem fehlen Frauen fast dreimal häufiger aufgrund von Depressionen am Arbeitsplatz als Männer. „Sie sind durch Beruf, Familie und Kinder einer Mehrbelastung ausgesetzt. Aber Frauen achten auch mehr auf ihren Körper, hören eher in sich hinein“, erklärte Andreas Prokop den Unterschied. Depressionen würden häufig durch Antriebslosigkeit ausgelöst. Die falle bei berufstätigen Frauen mit Familie meist schneller auf. Männer könnten sich gut verstellen.

Die Mittelsachsen haben zunehmend Rückenbeschwerden

Auf Platz 1 der Gründe für Krankschreibungen der mittelsächsischen DAK-Versicherten stehen Erkrankungen am Muskel-Skelett-System. „Dazu gehören beispielsweise Rückenschmerzen, Bandscheibenschäden oder Knieprobleme“, sagte Christian Baier von der DAK. Die Zahl der Fehltage sei exorbitant gestiegen: von 377 Tage je 100 Versicherte im Jahr 2014 auf 424 im Jahr 2015, erklärte er. Es gebe nicht nur mehr Fälle, sondern die durchschnittliche Erkrankungsdauer nehme ebenfalls zu.

Männer haben Beschwerden mit Herz und Kreislauf

Auffällig ist, dass deutlich mehr Männer aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein Attest vom Arzt bekommen. „Die Fehltage liegen bei 187 je 100 Versicherte, bei den Frauen bei 88“, sagte Christian Baier. Der Mediziner Prokop hat dafür eine naheliegende Erklärung: „Bluthochdruck zum Beispiel tut nicht weh, kann aber zu Gefäßveränderungen führen. Frauen nehmen Vorsorgeangebote eher wahr. Dabei wird meist der Blutdruck gemessen. Somit können Abweichungen eher festgestellt werden.“

Trotz Erkrankung Präsenz am Arbeitsplatz zeigen

Die DAK-Versicherten wurden gefragt, ob sie im vergangenen Jahr auf Arbeit gegangen sind, obwohl sie sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes besser hätten krank melden sollen. Mehr als zwei Drittel der Frauen und 62 Prozent der Männer antworteten mit „ja“. Als Hauptgrund haben sie an, ihre Kollegen nicht hängen lassen zu wollen.

Robert-Koch-Institut stimmt mit DAK-Studie überein

Die DAK ist eigener Aussage zufolge, die einzige Krankenkasse, die solche Daten auf Landkreisebene auswerten lässt. Sie betreut in Mittelsachsen rund 49 000 Versicherte, so Christian Baier. Andreas Prokop vom mittelsächsischen Gesundheitsamt kennt viele solcher Studien. „Der vorliegende Report stimmt mit wissenschaftlichen Studien des Robert-Koch-Instituts über den Gesundheitszustand in Deutschland überein“, sagte er.

zur Startseite