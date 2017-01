Höchste Strafe für türkischen Schleuser

Körperverletzungen (84), Diebstähle (72) und Betrug (56) waren im Vorjahr die häufigsten Straftaten, die am Amtsgericht Meißen verhandelt wurden. Während Verfahren wegen Diebstahls (170, 120, jetzt 72) und wegen Trunkenheit im Verkehr (62, 42, 28) in den vergangenen drei Jahren zurückgingen, stieg die Zahl der Unfallfluchten (25, 23, 37) an. Die höchste Strafe mit drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis wurden gegen einen türkischen Schleuser verhängt. Hohe Haftstrafen gab es auch gegen Reichsbürger. Für die Gefangennahme eines Gerichtsvollziehers gab es Haftstrafen zwischen zehn Monaten und zwei Jahren und sechs Monaten, alles ohne Bewährung. (SZ/jm)

