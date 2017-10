Höchste Fußballer-Auszeichnung für Nieskyer Urgestein Dieter Jurke feierte seinen 80. Geburtstag und durfte sich bei seinem Fest im Bürgerhaus über eine dicke Überraschung freuen.

Paul Neumann (l.) vom Vorstand des FV Eintracht Niesky gratuliert Dieter Jurke. © Bernhard Donke

Groß war die Schar der Gratulanten zum 80. Geburtstag von Dieter Jurke kürzlich im Nieskyer Bürgerhaus. Alle kamen, neben der Familie waren dies auch seine Nieskyer Fußballkameraden der Altherrenmannschaft des FV Eintracht Niesky und die Vorstandsmitglieder Paul Neumann und Toni Heide. Außerdem gesellte sich der Vizepräsident des Fußballverbandes Oberlausitz Rainer Böhm zur Feierrunde. Er hatte die ehrenvolle Aufgabe, den Jubilar mit der Goldenen Ehrennadel des Sächsischen Fußballverbandes (SFV) für seine Verdienste um den Fußballsport in Niesky, und damit der höchsten Ehrung des Verbands, auszuzeichnen. „Dieter Jurke ist seit 1953 Mitglied im Verein. Zählt also zum Urgestein. In all diesen Jahren hat er sich durch seine engagierte Arbeit ausgezeichnet“, sagte Toni Heide. Deshalb habe man ihn für diese hohe Auszeichnung vorgeschlagen, ergänzte Paul Neumann vom Vorstand des FV Eintracht Niesky. „Wir freuen uns, dass er sie heute zu seinem 80. Ehrentag überreicht bekommt.“

Dieter Jurke wirkte zunächst als Spieler, zog sich aber nach zehn Jahren aktiver Zeit 1963 eine Verletzung zu, die ihn zwang, seine Spielerkarriere aufzugeben. Doch damit endete seine sportliche Laufbahn nicht. Er übernahm das Traineramt und bildete in den 45 Jahren seiner Tätigkeit Spieler im Nachwuchs- und im Erwachsenenbereich aus. Er entwickelte Spieler zu Persönlichkeiten, die mit beiden Beinen im sportlichen, wie auch im beruflichen, Leben stehen. Auch als er aus Altersgründen das Traineramt 2007 abgab, war noch nicht Schluss. Bis heute engagiert er sich ehrenamtlich bei der Pflege und Gestaltung des Jahnsportplatzes. Toni Heide: „Dieter ist aus unserem Vereinsleben nicht weg zudenken. Wir suchen auch heute noch seinen Rat.“

