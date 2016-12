Höchste Ehre für Elstraer Turner Die Abteilung des SV Grün-Weiß erhielt zum 150-jährigen Bestehen die „Sportplakette des Bundespräsidenten“.

Fototermin zur Sportplakettenübergabe – mit LSB-Vizepräsidentin Angela Geyer, Thomas Röhrbein (Abteilungsleiter Turnen SV Grün-Weiß Elstra), Grit Röhrbein sowie Innenstaatssekretär Michael Wilhelm. © Verein

Das hätte sicher vor 150 Jahren niemand in Elstra gedacht. Die Abteilung Turnen des traditionsreichen Sportvereins erhielt Ende Oktober die höchste Auszeichnung, welche Vereine in Deutschland erhalten können. Mit der „Sportplakette des Bundespräsidenten“ werden jährlich besondere Vereine in der Bundesrepublik gewürdigt. So auch die Elstraer. „Zu unserem 150-jährigen Geburtstag habe ich mitbekommen, dass es nur Auszeichnungen für ein 100-jähriges Bestehen gibt. Da habe ich unsere Abteilung dann trotzdem einfach mal ins Spiel gebracht“, so Abteilungsleiter Turnen Thomas Röhrbein.

Die Abteilung Turnen des SV Grün-Weiß Elstra hat etwa 80 Mitglieder, welche in einem Alter von 5 bis 82 Jahren sind. Nachdem das Jubiläum nun gebührend gefeiert wurde, gab es jetzt zum Abschluss noch den Ritterschlag. Doch so einfach war es nicht. Etliche bürokratische Hürden mussten gemeistert werden, um dem Bundespräsidenten zu versichern, dass es den Verein tatsächlich schon so lange gibt. Es ging um den exakten Nachweis der Mitgliederzahlen, eine Beglaubigung der Stadt oder eine lückenlose Vereinschronik. Allerhand Arbeit für den Vorsitzenden der Abteilung. „Am Ende habe ich mehr als vierzig Seiten eingereicht. Das war im November letzten Jahres“, so der Vorsitzende. Doch ob man wirklich zur Ehrung zugelassen wird, war lange ungewiss. Erst müsse der Kreissportbund entscheiden, danach gehen die Akten zum Landessportbund Sachsen, welcher nach erneuter Prüfung den Verein dem Bundespräsidenten vorschlägt, erklärt Thomas Röhrbein. „Ungefähr ein Jahr hat die ganze Prozedur gedauert. Im August dieses Jahres haben wir eine schriftliche Einladung zur feierlichen Übergabe der Sportplakette des Bundespräsidenten in Dresden erhalten.

So eine Plakette bekommt man nur einmal

Ende Oktober war es dann endlich so weit. Im Steigenberger Hotel de Saxe in Dresden wurden fünf Vereine aus Sachsen ausgezeichnet. Mit dabei die Elstraer. Aufgrund von politischen Terminen konnten leider weder Bundespräsident Joachim Gauck persönlich noch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich vor Ort sein. Doch als würdige Vertretung war Michael Wilhelm als Innenstaatssekretär – mit bekannter Maßen sportlicher Begeisterung – anwesend um die Ehrung vorzunehmen. „Der feierliche Rahmen und die Atmosphäre waren sehr gut. Jeder Verein wurde vorgestellt und persönlich geehrt“, so Thomas Röhrbein. Zusammen mit seiner Frau nahm er als Abteilungsleiter diese ehrwürdige Plakette entgegen. „So eine Plakette bekommt man nur einmal im Leben. Das ist eine riesige Ehrung für uns und macht uns alle sehr stolz“, sagt der Elstraer. Und auch die anderen Sportlerkollegen in Elstra sind auf die Turner sichtlich stolz. „Wir haben die handunterschriebene Urkunde des Bundespräsidenten natürlich stolz präsentiert und reichlich Glückwünsche und Anerkennung erhalten“, so Thomas Röhrbein. Am 11. Januar findet in der Aula der Schule die nächste Veranstaltung der Turner statt. Diesmal geht es aber nicht ums Turnen, sondern um die richtige Ernährung. Die gehört schließlich auch dazu.

