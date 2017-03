Hochzeitstrends im Barockschloss Zur Hochzeitsmesse sind die Salons toll dekoriert. Knapp 30 Aussteller präsentieren in Rammenau, wie das Fest für Paare und Gäste gelingt.

Ein tolles Kleid! Ein Strauß! Und Ringe! Heiraten ist Vorfreude pur. Doch die Planung zuweilen anstrengend und ernüchternd. Das Rammenauer Barockschloss als das Hochzeitsschloss der Region will es künftigen Brautpaaren auf dem Weg zum perfekten Fest etwas leichter machen und gebündelt einen ersten Eindruck ermöglichen, was möglich ist. Am 2. April findet die dritte Hochzeitmesse statt. 30 Aussteller – und damit so viele wie noch nie – lassen Verliebte und ihre Familien staunen, wie Tische festlich eingedeckt und dekoriert, Blumen gebunden oder Haare hochgesteckt sein können. „Wir konnten zahlreiche neue Aussteller gewinnen“, sagt Mareen Tzschoppe, Weddingplanerin im Schloss und Organisatorin der Messe. So werden erstmals Braut- und Herrenausstatter zu Gast sein und eine Auswahl an möglichen Kleidern und Anzügen zeigen. „Neu dabei sind außerdem die Goldschmiede Bauer mit Ringen und Friseure der Friseur GmbH, die tolle Frisuren zeigen“, so Tzschoppe. Weiterhin gibt es für Heiratswillige Pferdekutschen, Hochzeitsautos, Fotos, Tauben, Brautsträuße oder Dekovielfalt aus Papier zu entdecken. „Wir zeigen mit Meierhof, Kavaliershausboden, Garten- und Jagdsalon unsere Räumlichkeiten. Darin gibt es jeweils verschieden festlich eingedeckte Tische. Sie werden gleichzeitig von den Ausstellern genutzt, um Deko, Blumenschmuck oder Gastgeschenke zu präsentieren“, sagt Mareen Tzschoppe.

Nur noch wenige freie Termine

Paare bekämen so am besten einen Eindruck, wie ihre Hochzeitslocation aussehen könnte. Gezeigt werden auch kleine Buffets – wie zum Beispiel das mit ausschließlich Süßem. „Mit unserer Limonadenbar zeigen wir erstmals einen ganz neuen Trend“, sagt Mareen Tzschoppe. Die hausgemachten Limos schmecken in unterschiedlichen Geschmäckern und sind zudem schön anzusehen. Schlossmitarbeiterin Mareen Tzschoppe schwirrt gemeinsam mit ihrer Kollegin während der Messe ständig umher und beantwortet Fragen. Ein offenes Ohr haben auch Mitarbeiterinnen des Bischofswerdaer Standesamtes, die ab 6. Mai wieder im Spiegelsaal trauen. Geöffnet ist die Messe am 2. April von 12 bis 16 Uhr, Eintritt wird in dieser Zeit nicht fällig.

Mit dem Tag der offenen Tür für Brautpaare startet das Barockschloss in die Hochzeitssaison. Wer hier kurzentschlossen heiraten mag, muss sich jedoch sputen: Freie Trautermine gibt’s nur noch sehr wenige, die Feiern an Trautagen seien weitgehend ausgebucht, so Mareen Tzschoppe.

