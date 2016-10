Hochzeitstipps von Profis Das Parkhotel Bad Schandau hatte zur ersten Messe rund ums Heiraten eingeladen. Ein Termin für die Vorfreude.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bei der Sebnitzer Goldschmiedemeisterin Doreen Biedermann können die Brautleute ihre Ringe in einem Tageskurs selbst schmieden. © Marko Förster Bei der Sebnitzer Goldschmiedemeisterin Doreen Biedermann können die Brautleute ihre Ringe in einem Tageskurs selbst schmieden.

Susi Weller von Blumen Romey aus Pirna präsentiert zusammen mit einem Model Blumenschmuck.

Eine Hochzeit zu planen ist gar nicht so einfach. Vieles müssen die Brautleute organisieren. Und das kann durchaus auch stressig werden. Tipps und Hinweise, an was man alles im Vorfeld denken muss, gab es am Sonntag bei der Hausmesse im Parkhotel Bad Schandau. Die stand unter dem Motto „Das schönste Ja!“. Im Hotel und im Park konnten sich die Besucher rund ums Heiraten und Feiern informieren und sich vor allem auch einige Anregungen holen. Und schon das besondere Ambiente an den festlich gedeckten Tischen im großen Saal entlockte den Besuchern so manche staunende Ahs und Ohs. Doch ein festlich gedeckter Tisch ist nicht alles.

Trauringe selbst schmieden ist ein schöner Anfang

Gelb-Gold liege bei den Brautpaaren im Trend, sagt Goldschmiedemeisterin Doreen Biedermann aus Sebnitz. Und sie hat gleich eine ganze Kollektion zum Anschauen mitgebracht. Die Preise sind dabei ganz unterschiedlich. „Es kommt immer auf die Wünsche der künftigen Eheleute an“, sagt sie. Bei ihr kann man aber auch selbst Trauringe schmieden. Ein Kurs kostet pro Person 69 Euro. Dazu kommt das Material. Wer den Kurs bucht, hat dann einen ganzen Tag Zeit, unter fachkundiger Anleitung die Trauringe selbst herzustellen. „Wir arbeiten natürlich so lange, bis die Ringe auch fertig sind“, sagt Doreen Biedermann. Ein schöner Beginn für eine glückliche gemeinsame Zeit.

Blumige Arrangements nach individuellen Wünschen

Blumengeschäfte und Gärtnereien bieten für eine Hochzeit die komplette Ausstattung an. Angefangen vom Brautstrauß über die Tischdeko bis hin zu kleinen Anstecksträußchen. Und auch hier ist der Preis abhängig von der Gestaltung. „Da geht es ja vor allem nach den Wünschen der Braut. Die sind ganz individuell und danach richtet sich dann auch der Preis“, sagt Susi Weller von Blumen Romey aus Pirna. Im Trend liegen vor allem Rosen. Auch Hortensien werden nachgefragt.

Die Frisur muss bis zur Hochzeitsnacht sitzen

Friseurmeisterin Steffi Bunzel aus Pirna hatte ihr ganzes Team und einige Models mitgebracht. Angehende Bräute konnten zusehen und sich beraten lassen. Bei längerem Haar liegt eine halboffene lockere Frisur im Trend, wenig gesteckt und meist ohne Schleier. Blüten und Perlen werden bevorzugt. Auch Flechtfrisuren seien aktuell, sagt Steffi Bunzel. Kurze Haare werden meist schick geföhnt. Für 80 Euro gibt es bei ihr einen Probetermin, die Frisur und das Make up. Wer mehrere Frisuren probieren möchte, zahlt etwas mehr.

Vier-Gänge-Menü, Buffet oder lieber eine Kombination

An solch einem Tag soll geschlemmt werden dürfen, gemeinsam mit der Hochzeitsgesellschaft. Das Parkhotel bietet verschiedene Menüs und Buffets an, auch vegetarische. Diese können so wie von der Küche vorgeschlagen oder auch individuell daraus ausgewählt werden, sagt Christian Wille. Die Vier-Gänge-Menüs kosten in der Regel 38 Euro pro Person. Wer sich für ein Buffet entscheidet, kann mit einem Preis von 29 Euro bis etwa 48 Euro für das Galabuffet rechnen. Aber auch hier könne alles individuell zusammengestellt werden, erklärt Christian Wille. Und für diejenigen, die sich nicht entscheiden können, bietet das Parkhotel eine Kombination aus Buffet und Menü an. Die Kosten liegen da bei etwa 44 Euro pro Person.

Hochzeitstorten mal ganz groß, mal eher schlicht

Vor allem die Hochzeitsgesellschaft wartet bekanntlich auf den großen Augenblick, wenn die Hochzeitstorte kredenzt wird. Im Tortenstudio von Sandy Reichelt liegen derzeit vor allem Füllungen mit Cassis und Schokolade im Trend. „Und es soll meist eine leichte Creme und nichts Schweres sein“, sagt Carolin Lehmann, die die Kunden im Geschäft berät. Der Preis richtet sich wie bei anderen Angeboten nach den Wünschen. Das Stück kostet etwa zwischen 4,50 und sechs Euro.

Den schönsten Tag für immer festhalten

Fotos dürfen nicht fehlen. Sabine Köhler von SK-Photo-Creation aus Königstein hat Erfahrung mit Hochzeitsfotografie. Und deshalb empfiehlt sie ihren Kunden auch eine siebenstündige Betreuung, also über den ganzen Tag hinweg. Damit habe man die Chance, viele Momente an einem solch besonderen Tag einzufangen. Drei Stunden würden meist nur für die Trauung und das obligatorische Foto danach ausreichen. Neben der Fotomappe mit den schönsten Bildern bekommen die Brautleute außerdem eine CD mit allen Fotos.

zur Startseite