Hochzeitspavillon wird Tanztempel Die Sanierung des einstigen Standesamtes am Palaisplatz ist abgeschlossen. Darauf wurde lange gewartet.

Das einstige Standesamt am Palaisplatz hat sich im Inneren ganz schön verändert. Andreas Pomplun betreibt dort einen Club. © Sven Ellger

Die Granitplatten lassen sich unter der dicken Schneedecke am Dienstagnachmittag nur erahnen. Auch die Sandsteinterrasse und die Rasenflächen sind in Weiß getaucht. Dabei wollte Andreas Pomplun, Geschäftsführer des entstandenen Club Standesamt, eigentlich stolz das Außengelände am Torhaus präsentieren. Denn mit der Gestaltung des Parks sind nun alle Arbeiten am einstigen Standesamt am Palaisplatz abgeschlossen. Mit Abschluss der Arbeiten wurde der Hochzeitspavillon – wie er im Volksmund genannt wird – endgültig zum Tanztempel.

Rund drei Millionen Euro wurden in den Umbau des Denkmals gesteckt. Von außen hat sich nichts verändert. „Ich finde, die Fassade hat Charme“, sagt Pomplun. „Ich werde aber häufig darauf angesprochen, wann ich auch daran etwas ändere.“ Das ist allerdings nicht ganz einfach. Denn für das Äußere gibt es vom Denkmalschutzamt strenge Auflagen. Im Inneren war das anders. Hier wurden bereits Grundrisse geändert, als das Haus als Standesamt genutzt wurde. Denkmalschutzstatus bestand deshalb nicht mehr. Deswegen hat sich im Inneren auch so einiges getan.

Das Gebäude wurde komplett entkernt. Über 100 Kilometer Kabel wurden verlegt, Scheinwerfer und LED-Leuchten montiert, Bars und DJ-Pulte eingebaut. Die Wände wurden von einem Dresdner Künstler mit bunten Wandbildern gestaltet. Die meiste Arbeit wurde allerdings im Keller investiert. Dort blieb nicht nur das kleine Sandsteingewölbe erhalten. Zudem wurden links und rechts davon zwei komplett neue Räume geschaffen. Die mussten überwiegend mit Manneskraft und Schaufel freigelegt werden. Entsprechend lange hat das Rätselraten ums Torhaus gedauert.

Bereits 2011 kaufte Rechtsanwalt Andreas Zwipf das historische Gebäude von Arturo Prisco. Damals kündigte der neue Eigentümer vollmundig an, dass alle Baugenehmigungen vorliegen würden und das Haus bald als Klub genutzt werden könne. Doch dann wurde es lange still um das Projekt. Zwipf schwieg zu den Arbeiten. Bis Ende 2015 der Club Standesamt seine Türen öffnete – für kurze Zeit. Bereits im Sommer 2016 war mit den Veranstaltungen wieder Schluss. Allerdings handelte es sich nur um eine baubedingte Pause. In dieser Zeit wurde der Park gestaltet. Und auch im Inneren hat sich noch einiges getan. „Wir haben hauptsächlich noch technisch aufgerüstet“, sagt Pomplun. Nun will der Geschäftsführer mit neuen Veranstaltungen durchstarten.

So hat er sich am 18. Februar ab 19 Uhr die Fashion-Lounge ins Haus geholt. Vor sechs Monaten hatten sich die ehemalige Miss Sachsen Linda Eberlein und eine Freundin ein Ziel gesetzt: ein Flohmarkt für die modisch anspruchsvolle Frau. Die beiden Veranstalterinnen sieben gnadenlos aus. Modesünden aus den 90er-Jahren kommen ihnen nicht an die Kleiderstange. Nur Mode aus den vergangenen Jahren kann zum Kauf angeboten werden. Die Fashion Lounge findet seitdem in wechselnden Locations statt, bald auch im Torhaus.

Neben regelmäßigen Veranstaltungen soll der Klub vor allem eines bieten: einen Ort für die eigene Feier. Es können Keller und Erdgeschoss gemeinsam oder einzeln angemietet werden. So werden in dem Haus, in dem sich von 1952 bis 1994 rund 80 000 Paare das Jawort gaben, auch wieder Hochzeiten gefeiert.

