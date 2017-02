Hochzeitsmesse kehrt zurück Die neuen Besitzer des Spanischen Hofs wollen an gute Zeiten anknüpfen – und beleben dafür nicht nur alte Veranstaltungen wieder.

Die Haus-Chefin hat schon mal ein Brautkleid rausgeholt: Claudia Voß und ihr Team wollen am Sonntag viele Besucher bei der Hochzeitsmesse im Spanischen Hof begrüßen. © Lutz Weidler

Der Spanische Hof richtet nach langer Pause erstmals wieder eine Hochzeitsmesse aus. Zwölf Aussteller werden am Sonntag in den drei Banketträumen im Erdgeschoss präsent sein, sagt Hotel-Chefin Claudia Voß. Mode- und Schmuckhändler, ein Bäcker, ein Blumengeschäft und mehrere Unterhalter vom DJ bis zum Magier – alles, was zu einer Hochzeit dazugehört, wird vertreten sein.

Natürlich will das markante Hotel mit den zwei Restaurants bei der Gelegenheit für sich selbst werben. „Ich kenn’ kein schöneres Haus in der Gegend, wo man Hochzeit feiern kann“, sagt Besitzer Michael Voß. Um den Besuchern das Ambiente schmackhaft zu machen, will der Spanische Hof am Sonntag sogar den roten Teppich ausrollen. Beim Sektempfang sollen die Gäste dem Glockengeläut im Innenhof lauschen können und so schon mal einen Eindruck von der Kulisse bekommen, die das Haus zu bieten hat. Drinnen warten die Aussteller, drei Modenschauen und das Gastro-Angebot. Im Restaurant hat man extra ein Hochzeits-Menü kreiert, das am Wochenende verkostet und für eigene Feiern gebucht werden kann. Und damit sich Sprösslinge nicht langweilen, während sich die Eltern über Trauringe oder Hochzeitstorten informieren, hält die Messe ein Unterhaltungsprogramm für Kinder bereit.

Mit der Hochzeitsmesse belebt der Spanische Hof eine Tradition wieder. Denn Hochzeitsmessen gab es schon mal. Doch die schliefen, wie vieles andere, in den vergangenen Jahren ein. „Völlig am Boden“ sei das Haus gewesen, sagt Michael Voß. Vorbesitzer Gerhard Uhle habe die Arbeit womöglich unterschätzt, die der Betrieb mache. Mit dem Geschäftsmann aus Bochum einigte sich das Unternehmer-Ehepaar Voß 2016 schließlich auf einen Kauf des Betriebes. Der hat nun Besitzer, die vor Ort sind und die das Haus wieder zum Stolz der Gröditzer machen wollen. Das Rad will Familie Voß dabei aber nicht neu erfinden. Vielmehr soll „Gutes wieder aktiviert werden.“ Daran arbeiten die Besitzer, die auch Personal aufgestockt haben, seit einem knappen halben Jahr. Genug Zeit, um alles nach ihren Vorstellungen zu gestalten, sei das zwar nicht, sagen sie. Aber die ersten Erfolge zeigen sich schon. Der tägliche Mittagstisch findet mehr und mehr Zuspruch. Und am Wochenende kommen nicht nur Gäste aus dem üblichen 30-Kilometer-Einzugskreis in die Restaurants. Sondern auch schon mal Dresdner, die die frische Küche kosten wollen. Vor allem mit gehobenem Angebot will der Spanische Hof punkten – frischem Seefisch aus Wildfang oder Black Angus Beef, ein Premiumfleisch.

Ein Höhepunkt nicht nur im kulinarischen Sinne soll auch eine andere Veranstaltung werden, die in diesem Jahr ein Comeback feiert. Denn neben der Hochzeitsmesse kehrt in diesem Jahr auch die Fiesta zurück. Am zweiten Juli-Wochenende soll wieder ein Hauch von spanischer Lebenslust in Gröditz spürbar werden. Flamenco-Klänge, spanische Speisen und Bull-Riding auf der Wiese neben dem Hotel sind geplant. Derzeit laufen die Vorbereitungen. Die Wiederbelebung des Spanischen Hofes lassen sich die Neu-Besitzer einiges kosten. Rund eine Viertelmillion Euro, schätzt Michael Voß, wird allein in diesem Jahr investiert. Unter anderem in eine neue Zufahrt zum Gelände und einen Biergarten für das rustikale Restaurant Bodega. Für die 46 Hotelzimmer gibt es außerdem moderne, große Fernseher – und neue Matratzen. Denn die Besitzer des Hauses legen auf Schlafkomfort ihrer Hotelgäste großen Wert.

Die Hochzeitsmesse am Sonntag, 12. Februar, findet von 11 bis 17 Uhr statt. Eintritt frei. Brautmodenschauen 11 und 16 Uhr, Festmodenschau 13.30 Uhr.

