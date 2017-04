Hochzeitsmesse in der Villa Teresa Informationen und Beratungen zur Gestaltung des schönsten Tages im Leben.

Die Villa Teresa © Norbert Millauer

Der „Tag des Brautpaares“ findet am 9. April von 11 bis 18 Uhr in der Villa Teresa in Coswig statt. An diesem Tag stellen sich ortsansässige sowie umliegende Unternehmen rund ums Thema Heiraten vor und bieten Informationen und Beratungen zur Gestaltung des schönsten Tages im Leben an. Doch nicht nur die einzelnen Aussteller, auch die Villa selbst präsentiert sich. Das einstige Heim des Künstlerpaares Eugen d’Albert und Teresa Carreño wird bereits seit einigen Jahren vom Standesamt der Stadt Coswig für Eheschließungen genutzt und kann auch für die anschließende Feier gebucht werden.

Die gepflegte Parkanlage im englischen Stil mit Japanischem Teehaus und Teich bietet zudem die ideale Kulisse für romantische Hochzeitsfotos. Am Tag direkt kann man dann auch gleich den Wunschtermin für das kommende Jahr reservieren – sowohl beim Standesamt Coswig als auch für die Feier in der Villa Teresa. Der Eintritt ist frei. (SZ)

