Hochzeitsflair im Traumschlossambiente Die Schönfelder Hochzeitsmesse fand gestern zum 12. Mal statt. Viele Anbieter sind schon von Anfang an dabei.

Im Wendelstein des Schönfelder Schlosses präsentieren sich die Brautmodels Conni, Claudia, Julia, Jana und Damaris (v.l.) von der „Hochzeitswelt" Dresden. Insgesamt 33 Aussteller waren mit ihren Angeboten rund um den schönsten Tag im Leben vor Ort. Mit dabei auch Julia Lehne aus Leipzig, die mit ihrer keltischen Harfe romantische Klänge ins Schlossfoyer zauberte.

Der Trend zum Heiraten ist ungebrochen. Das konnte man gestern an den Besucherzahlen der Schönfelder Hochzeitsmesse deutlich sehen – mehr als 500 wurden gezählt. Die meisten davon keine Spontanbesucher, sondern in der Tat heiratswillige Pärchen, zum großen Teil schon mit ganz konkreten Vorstellungen und Terminwünschen. Das freute natürlich nicht nur das Schlossteam, sondern vor allem die 33 Aussteller, die mit ihren Angeboten das gesamte Neorenaissanceensemble für ihren Auftritt nutzen konnten. So auch die Firma „Dresdner Hochzeitswelt“ – das Brautmodenstudio ist zum dritten Mal dabei und gestaltete mit seinen Models auch die Modenschau. Ganz in Weiß – so sehen in diesem Jahr die Brautkleider nur auf den ersten Blick aus, denn es ist kein reines Weiß, sondern der Trend geht zum cremefarbenen Kleid. Das ist häufig mit üppiger Spitze verziert, auch 3-D-Spitze ist angesagt.

Bei den Ringen gilt: Erlaubt ist, was gefällt. Eheringe aus Gold werden kaum noch gekauft, dafür umso mehr Titanringe, auch gern mit Schwarz abgesetzt oder im used-Look. Auch von den Fotografen wird ein breites Spektrum – von verrückt bis zur klassischen Bildsprache – abgedeckt. Dazu Musik, Zauberkünstler, Tauben, die Floristik und natürlich die Hochzeitstorten. Und: soll’s die Stretchlimousine sein oder doch lieber die klassische Kutsche?

Wem bei so viel Angeboten die ganze Hochzeitsplanung über den Kopf wächst, der nimmt gern die Dienste eines professionellen Hochzeitsplaners in Anspruch, der die gesamte Logistik für die Feier und das Drumherum organisiert. Eins steht jedenfalls fest: Das Schönfelder Schloss bietet nicht nur ein tolles Ambiente für Hochzeitsmessen, sondern ist auch selbst der ideale Platz zum Heiraten.

