Hochzeit unterm Mistelzweig Heiraten kurz vor dem Jahresende ist in Görlitz noch immer ungewöhnlich, bringt aber finanzielle Vorteile.

Für Paare, bei denen ein Partner ein deutlich höheres Einkommen hat, lohnt sich die Eheschließung Ende Dezember auch noch aus steuerlichen Gründen. Foto: Andrea Warnecke/dpa © dpa-tmn

Ende Dezember dreht sich alles um Weihnachten, Geschenke und das Feuerwerk in der Silvesternacht. Auch Besinnlichkeit und Familie stehen im Vordergrund. Doch so manche Partner begehen das Fest der Liebe auf ganz besondere Weise, nämlich indem sie sich noch vor dem letzten Blatt im Kalender das Jawort geben.

Sechs Paare gehen zwischen Weihnachten und Silvester den Bund der Ehe auf dem Görlitzer Standesamt ein. Außerdem gibt es immer noch ein paar Kurzentschlossene. „Eine besondere Zunahme an Eheschließungen ist aber zum Jahresende hin nicht zu verzeichnen“, sagt Sprecherin Sylvia Otto aus dem Görlitzer Rathaus. Lediglich zu Heiligabend und Silvester sind keine Trauungen möglich, denn da bleibt das Rathaus geschlossen. Zu groß ist der Ansturm im Dezember also nicht. Die Hochsaison für Hochzeiten bleibt von Mai bis August. Dieses Jahr wurden zu dieser Zeit 211 der 353 Eheschließungen vollzogen, 58 dieser Hochzeiten fanden allein im Juli statt. Es waren auch 5 eingetragene Lebenspartnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare darunter. Die Zahl der Hochzeiten stieg in diesem Jahr an, denn 2015 waren es noch 321 Eheschließungen, 2014 nur 309.

Im Dezember wird also auch noch geheiratet, doch die großen Feiern sind selten. „Wir hatten noch keine Hochzeiten zum Jahresende“, sagt Roland Marth aus dem Hotel Am goldenen Strauss. Er geht davon aus, dass trotz Eheschließungen die Feiern dann in die schönen Monate verlegt werden. Doch einen Vorteil haben die Hochzeiten zum Jahresende. Wer sich noch vor Silvester das Jawort gibt, kann sparen. Denn es genügt bereits, einen Tag des Jahres verheiratet zu sein, um die steuerlichen Vorteile vollständig für 2016 angerechnet zu bekommen. Das lohnt sich vor allem bei deutlich unterschiedlichen Einkommensverhältnissen der Ehepartner, wie Tobias Czerwonka erklärt. Er ist im Vorstand der Görlitzer Steuerkanzlei Lehleiter und Partner. „Ich hatte auch schon einen Fall, in dem wir vor Weihnachten noch die Einkommenssteuerberechnung durchgeführt haben und daraufhin vor Neujahr noch schnell geheiratet wurde“, sagt Czerwonka. Doch das ist bereits fünf Jahre her. Das ist auch für den Steuerberater eher eine Seltenheit, wie er zugibt. So pragmatisch sind dann wohl doch die Wenigsten, wenn es ums Heiraten geht.

