Hochzeit nach fast 40 Jahren Evi und Bringfried Gutsche mussten viel durchmachen. Die Liebe gibt ihnen Kraft – und ließ sie etwas Neues wagen.

Evi und Bringfried Gutsche fühlen sich in ihrer Wohnung wieder wohl. Weil der 79-Jährige nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt, wurde sie umgebaut. © Sven Ellger

Sie rollt ihn ins Wohnzimmer, bringt den Stuhl in die richtige Position. „Geht es so, mein Schatz?“, fragt sie und streicht ihm mit einer liebevollen Bewegung über das graue Haar. „Ist alles gut“, antwortet er mit einem Lächeln. Doch gut ist bei Evi und Bringfried Gutsche längst nicht alles. Beide mussten in ihrem Leben schwere Schicksalsschläge wegstecken. Zum Weitermachen animiert die beiden immer wieder eins: Ihre Liebe.

Und die hält schon 39 Jahre. Mit gerade einmal 16 Jahren hat Evi ihren Bringfried kennengelernt. Der war damals schon 40. Der Altersunterschied war vielen im Umfeld ein Dorn im Auge. Sie glaubten nicht, dass diese Liebe ewig hält, vermuteten schlechte Absichten hinter der Beziehung. Ihren Kritikern konnten sie mittlerweile beweisen, dass mehr hinter der Liebelei steckte. „Wir ergänzen uns“, sagt der heute 79-jährige Bringfried Gutsche. Ohne einander hätten sie es nicht durch die schweren Zeiten geschafft, ist er sich sicher.

Der erste Rückschlag kam rund zwei Jahre nachdem das Paar sich gefunden hatte: Überraschend fiel die damals 18-jährige Evi ins Koma. Eine Erklärung dafür hat sie auch heute noch nicht bekommen. Drei Wochen war sie in einer anderen Welt. Doch ihr Partner wich ihr in dieser Zeit nicht von der Seite. Noch heute werden Evis Augen leicht feucht aus Dankbarkeit für ihr großes Liebesglück. Gesundheitlich ging es für sie hingegen nicht so gut aus. Seit dem Koma ist sie gehbehindert, hat mit offenen Wunden an den Füßen zu kämpfen. Arbeiten kann sie nicht mehr, ist zu 80 Prozent schwerbehindert.

„Wir unterstützen uns immer gegenseitig“, wirft Bringfried Gutsche ein. Bei Gesprächen sagt er nur ab und zu etwas. Denn Hören kann der Rentner nicht mehr so gut. In diesem Jahr war auch er auf die Unterstützung seiner Partnerin angewiesen. Für die Gutsches kam der nächste schwere Schicksalsschlag. „Ich erinnere mich noch genau, wie das Telefon klingelte“, sagt Evi. Es war ein Tag im September, Bringfried hatte die Wohnung verlassen, um etwas zu besorgen. Er hat meist die Einkäufe übernommen, weil er einfach besser zu Fuß war. „Das Krankenhaus war dran“, erinnert sich die 55-Jährige weiter.

Von da an sei alles wie im Film abgelaufen. Herr Gutsche sei gestürzt, sagte die Mitarbeiterin am Telefon. Er habe wohl einen Schlaganfall gehabt. Ob er wieder laufen könne, sei nicht klar. Sie möge doch bitte vorbeikommen. Natürlich kam sie vorbei. Natürlich wich sie ihm nicht von der Seite. Natürlich war sie für ihn da, wie er es damals für sie war – auch auf dem steinigen Weg, der nach dem Schlaganfall auf das Paar zukam. Seitdem sitzt der 79-Jährige im Rollstuhl.

Die Einkäufe müssen nun Verwandte und Freunde übernehmen. Für den Dresdner ist die Situation eine Qual. „Ich hatte immer gesunde Füße, war flink und gut zu Fuß“, sagt er und sein bislang strahlendes Gesicht verdunkelt sich etwas. „Aber mein Gleichgewicht hat unter dem Schlaganfall gelitten. Wenn ich aufstehe, kippe ich einfach um.“ Eines war klar: In der gemeinsamen Wohnung konnten sie so nicht weiterleben. Zu viele Schwellen waren dort zu überwinden. In fremde Hände wollte Evi ihren Bringfried aber auch nicht geben.

Da kam die Wohnungsgenossenschaft Trachau ins Spiel: In Windeseile sanierte sie die Wohnung auf der Fraunhoferstraße. Die Schwellen wurden beseitigt, ein spezieller Stuhl zum Duschen eingebaut und noch vieles mehr. In der Zwischenzeit wurde Bringfried in der Awo-Seniorenresidenz in Großzschachwitz betreut. „Die haben sich gut um mich gekümmert“, sagt er. Schnell nach Hause wollte er trotzdem. „Keine kocht so gut wie meine Evi.“

Was für viele selbstverständlich ist, dafür sind Gutsches dankbar. Auch diese Dankbarkeit für die kleinen Dinge im Leben sei es, die ihnen immer wieder die Kraft zum Weitermachen gegeben hat. In der schweren Zeit haben sie auch die Dankbarkeit füreinander wiederentdeckt – und im fortgeschrittenen Alter etwas Neues gewagt. Nach 39 Jahren Beziehung gaben sie sich erst in diesem Jahr das Ja-Wort. Und schworen sich: Wir halten zueinander – in guten wie in schlechten Zeiten.

zur Startseite