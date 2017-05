Hochzeit ausgefallen Filmreife Szenen waren mitten in Dipps zu beobachten. Die perfekte Kulisse für Lebensretter, um ihr Können zu testen.

Hier leisten Heiko Lissner (re.) und Dominik Scholz von der Glashütter Bereitschaft Mirko Vogler Erste Hilfe. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Auf den ersten Blick spielten sich dramatische Ereignisse am vergangenen Sonnabend auf dem Dippser Marktplatz ab: Ein Auto hatte offensichtlich den Marktbrunnen gerammt, ein Mann lag mit Kopfplatzwunde auf dem Pflaster, eine Braut rannte aufgeregt umher, und ihr Zukünftiger spuckte gerade einen verlorenen Zahn aus. Doch was hier reichlich floss war nur Filmblut, denn der Platz vor dem Rathaus war eine der Stationen beim diesjährigen Wettbewerb der DRK-Bereitschaften des Kreisverbandes Dippoldiswalde.

Fünf Mannschaften waren rund um Dipps an fünf verschiedenen Stationen unterwegs. So ging es um Wiederbelebung, Hilfe nach einer Verbrennung oder nach einem Kletterunfall. Mit dabei war außerhalb der Wertung auch eine Mannschaft aus Freital. Den ersten Platz errang bei den Bereitschaften das Team Dippoldiswalde II vor seiner ersten Vertretung und der zweiten Mannschaft aus Glashütte. Die Sieger bei den Erwachsenen haben sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert. Da sich in Sachsen aber leider nicht mehr so viele Mannschaften dafür finden, fahren die Dippser diesmal nach Thüringen und starten dort am 19. August in Arnstadt als Gäste bei deren Landeswettbewerb mit, informiert Gerd Geißler vom DRK-Kreisverband Dippoldiswalde.

Unterwegs waren auch acht Nachwuchsmannschaften vom Jugend-RotKreuz. Hier gewannen in beiden Altersklassen ebenfalls die Dippser. In der Stufe 1 – das sind die Sechs- bis Zwölfjährigen – kam Dipps I auf Rang eins vor Dipps II und Reichstädt I. Auch hier fährt der Erstplatzierte zum Landeswettbewerb, der tatsächlich in Sachsen stattfinden kann und am 17. Juni in Jonsdorf im Zittauer Gebirge ausgetragen wird.

Eine Altersklasse höher, im Wettbewerb der Stufe 2 der Zwölf- bis Sechzehnjährigen, landete Dipps III auf dem ersten Platz vor der Mannschaft aus Glashütte und dem Team Dippoldiswalde IV. Kleiner Wermutstropfen: Dipps III hätte sich damit eigentlich auch für den Landeswettbewerb qualifiziert, doch dieser findet erst wieder nächstes Jahr statt.

Insgesamt waren am Sonnabend rund 100 Teilnehmer beim DRK-Kreiswettbewerb Dippoldiswalde am Start. Etwa genau so viele Helfer, Betreuer und Schiedsrichter sorgten dabei für einen reibungslosen Ablauf. (ek mit SZ/ks)

zur Startseite