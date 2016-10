Hochwertige Motorräder gestohlen In Pirna sind Kräder im Wert von 18 000 Euro verschwunden. Ein gestohlener Radlader hat sich inzwischen angefunden.

Ein ähnliches Modell wie diese MV Agusta wurde in Pirna gestohlen. © Archiv: SZ

Diebe haben zwei wertvolle Motorräder erbeutet. In einem Garagenkomplex an der Rottwerndorfer Straße drangen die Täter über die Rückwand in eine Garage ein. Von innen öffneten sie das Tor und stahlen zwei Motorräder aus der Garage. Dabei handelt es sich um ein Motorrad Binelli Tornado in den Farben grün und silbergrau. Der Zeitwert der 13 Jahre alten Maschine beträgt rund 8 000 Euro. Des Weiteren stahlen die Diebe eine MV Agusta F3 800 in den Farben rot und silbergrau. Mit rund 10 000 Euro wurde der Zeitwert dieses zwei Jahre alten Motorrades von der Polizei beziffert. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 3 000 Euro.

Einen Fahndungserfolg verzeichnete die Polizei bei einem weiteren Diebstahl. In der Nacht zum Mittwoch hatten sich Unbekannte auf eine Baustelle nahe der S 36 zwischen Blankenstein und Tanneberg begeben. Dort brachen sie einen Baucontainer auf und stahlen aus diesem diverse Werkzeugmaschinen und Baugeräte. Anschließend stiegen sie in den Radlader, der auf der Baustelle stand, und fuhren davon. Nach einem Zeugenhinweis konnte das gestohlene Fahrzeug am Abend in Krummenhennersdorf bei Freiberg festgestellt und bereits wieder dem Geschädigten übergeben werden, teilt die Polizei mit. Die gestohlenen Werkzeuge blieben bislang verschwunden. Deren Wert wurde noch nicht beziffert. (szo)

