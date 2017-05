Gut zu wissen Hochwasserwarnung jetzt per Knopfdruck Die Stadt verfügt über ein ausgefeiltes Alarmierungssystem. Trotzdem kann das Bauchgefühl entscheidend sein.

Ein Telefunkalarmierungssystem soll helfen, vor allem die Anwohner der Waldheimer Innenstadt vor drohendem Hochwasser, wie 2002 (Foto) und 2013 zu warnen. © Archiv/Dietmar Thomas

Bei schönem Wetter lebt es sich entlang von Bächen und Flüssen recht unbeschwert. Doch bei angekündigten Unwettern und großen Niederschlagsmengen ist es bei vielen mit der Unbeschwertheit vorbei. Zu tief haben sich die Ausmaße der beiden großen Hochwasser 2002 und 2013 ins Gedächtnis gebrannt. Rechtzeitiges Informieren über Wetterdaten, Niederschläge, die Abflussmengen der Talsperre Kriebstein und die Pegelstände sind besonders wichtig. Die Stadt Waldheim unterstützt die Einwohner dabei. Vor drei Jahren ist ein Telefunkalarmierungssystem angeschafft worden. Das ist nun programmiert, getestet und einsatzbereit.

„Grundlage ist eine Datenbank, in der Namen, Adresse und vor allem die Telefonnummern von Hauseigentümern und Gewerbetreibenden der Anliegerstraßen rechts und links der Zschopau erfasst sind“, erklärt Waldheims Ordnungsamtsleiter Bernd Meinel. Seine Abteilung hat sich maßgeblich um das Erfassen der Daten gekümmert. „Die Vollzugsbediensteten sind rumgegangen und haben die Kontaktdaten abgefragt. Die Resonanz war wirklich gut“, so Meinel. Wichtig sei, dass die Daten stets aktuell sind. Denn über Mobiltelefon und Festnetzanschluss werden Anlieger der gefährdeten Bereiche zeitnah informiert.

Als hochwassergefährdete Bereiche gelten Niederstadt, Niedermarkt, Döbelner Straße, An der Schlossmauer, Obermarkt, Schloßstraße, Kriebsteiner Straße, Klostergasse, Kornhausstraße, An der Zschopau, Mittweidaer Straße und Teile der Bahnhofstraße. „Bürger, Handwerker und Gewerbetreibende werden gestaffelt nach Warnstufen, Gefahrenpotenzial und Entwicklung der Hochwasserlage benachrichtigt“, so Bernd Meinel. Anfang des Jahres war in der Niederstadt bereits der Ernstfall eingetreten. Sobald der Messpegel der Zschopau in Kriebstein die Warnstufe 1 erreicht, bekommen die Bewohner in der Niederstadt Bescheid. Bis in die Warnstufe 3 hinein bleibe dann für die Information der übrigen Waldheimer Zeit, so Ordnungsamtsleiter Bernd Meinel. Benachrichtigt wird straßenzugs- beziehungsweise gebietsweise.

Im Hochwasseralarmsystem der Stadt Waldheim sind derzeit 300 Telefonnummern von Hauseigentümern, Handwerkern und Gewerbetreibenden der gefährdeten Bereiche erfasst. „Die Hauseigentümer müssen die Informationen dann an die Bewohner weitergeben“, so Meinel. Die Eigentümer der Häusergrundstücke Niederstadt 7 bis 18 werden beim Einsetzen der Alarmstufe 1 bereits vorab benachrichtigt. „Ab dem Eintreten der Hochwasseralarmstufe 3 mit Tendenz zur Alarmstufe 4 werden gestaffelt alle weiteren betroffenen Straßenzüge per Handy-SMS oder Sprachanruf auf das Festnetztelefon über die zu erwartende Hochwassergefahr informiert“, erklärt Bernd Meinel.

Bei einer drohenden Lage benachrichtigt das Landeshochwasserzentrum den Bürgermeister per SMS. „So wissen wir, dass eine Stufe ausgelöst wird. Zudem gibt es fortlaufend einen engen Kontakt zwischen Bürgermeister, Ordnungsamt und dem Staumeister der Talsperre“, so Bernd Meinel. Maßgebend für die Hochwasserlage in der Stadt Waldheim sind die Messpegel Kriebstein, Lichtenwalde, Hopfgarten, Flöha, Tannenberg, Borstendorf, Streckenwalde, Olbernhau, Rauschenbach und Schmalzgrube.

Aufgrund der beiden Hochwasser 2002 und 2013 liegen konkrete Bezugsdaten vor. Für den Unterpegel an der Staumauer gelten folgende Richtwerte: Alarmstufe 1 – Meldedienst ab zwei Meter Wasserstand, Kontrolldienst ab 2,40 Meter, Alarmstufe 3 – Wachdienst ab 2,80 Meter und Katastrophenabwehr ab 3,60 Meter. „Genauere Daten ermöglichen eine genauere Planung“, so Meinel. Und trotzdem kann das Bauchgefühl eine entscheidende Rolle spielen.

„Bei dem Informierenden liegt immer ein Risiko. Es ist eine Gratwanderung, wann welche Information rausgeht“, sagt Bernd Meinel. Es solle schließlich keine unnötige Panik verbreitet werden. „Wir behalten die Pegelstände im Gebirge, die Wetterlage und die tatsächliche Situation an den Bächen und Flüssen im Blick und entscheiden in Abhängigkeit davon über den Zeitpunkt der Alarmierung per Telefon“, erklärt er. Auch in der Nacht funktioniere der Mechanismus des Systems. Es gebe eine Alarmierungskette. „Wir können von jedem Computer aus auf das System zugreifen“, so Meinel. Er erklärte: Wer noch keine Nachricht bekommen hat, die Lage am Gewässer allerdings als kritisch betrachte, solle nicht denken, dass das System nicht funktioniert. „Es bedeutet viel mehr, dass keine unmittelbare Gefahr droht“, sagt er.

Niederschlag ist unberechenbar

Es gebe jedoch trotz all der guten Vorbereitung und Prognosen einen Faktor, der sich nicht vorhersehen lässt. „Das ist die Zeiteinheit von Niederschlag. Der Wetterdienst sagt die Mengen voraus. Aber in welchem Zeitraum die Liter pro Quadratmeter niedergehen, lässt sich nie exakt sagen. Deshalb ist das Bauchgefühl wichtig“, sagt Bernd Meinel.

In Abhängigkeit der Alarmstufen ergreift die Stadtverwaltung verschiedene Maßnahmen. Mitarbeiter müssen die Entwicklungen genau dokumentieren. Ab Alarmstufe 2 werden im Bauhof Sandsäcke befüllt. Ab Stufe 3 haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bereitschaftsdienst im Gerätehaus. Das Handyalarmierungssystem wird bedient und ausgelöst. „Es gibt mobile Kontrollen der Brücken und Durchlässe der Gewässer zweiter Ordnung. Zur Beseitigung von Treibgut an Brückenpfeilern sind über Bauunternehmen, Spezialfirmen oder das THW spezielle Bagger- und Kranfahrzeuge zu organisieren und vorzuhalten“, so Bernd Meinel.

Ist die höchste Stufe erreicht, übernimmt die Feuerwehr die Einsatzleitung der Wasserwehr und des Katastrophenschutzes. „Das Lagezentrum mit allen Aufgaben der Gefahrenabwehr und Evakuierung wird im Gerätehaus eingerichtet und besetzt“, so Meinel. Brücken werden gesperrt. „Bei Sperrung der Straßen im Gebiet des Obermarktes, Niedermarktes und der Niederstadt und Schloßstraße sowie Döbelner Straße erfolgt eine Umleitung über Hartha-Döbeln beziehungsweise über Hartha-Geringswalde-Mittweida“, ergänzt er. Erforderliche Evakuierungen würden in Abhängigkeit der Lage eingeleitet.

Das Telefunkalarmierungssystem funktioniert jedoch nur für die Anlieger der Zschopau. Für die kleineren Bäche fehlen die Pegel, um einigermaßen verlässliche Prognosen errechnen zu können. Doch auch in den Gebieten gibt es Erfahrungswerte, so Bernd Meinel. Auf den Dörfern verlassen sich die Anlieger ebenfalls auf ihr Bauchgefühl.

