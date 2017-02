Hochwasserstudie soll bald starten Rückhaltebecken in Tschechien sollen Sebnitz besser schützen. Die vorher nötige Studie wird jetzt europaweit ausgeschrieben.

Im tschechischen Chomutov laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für eine Flutschutzuntersuchung im Schluckenauer Zipfel, dem Einzugsgebiet des Sebnitzbaches. Der tschechische Staatsbetrieb Povodi Ohre bereite die Ausschreibung der geplanten Machbarkeitsstudie abschließend vor und werde sie dann beginnen, erklärt Britta Andreas, Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV). Bei einem Treffen am 26. Januar in Pirna haben die beiden Partner aus Tschechien und Deutschland noch formale und rechtliche Aspekte für das gemeinsame Projekt abgestimmt. In Kürze wird die Machbarkeitsstudie dann europaweit ausgeschrieben.

Das Ziel Untersuchung ist es, effektive Hochwasserschutzmaßnahmen für die Ortschaften im Oberlauf des Sebnitzbaches auf tschechischem Gebiet zu finden. Der Vilemovsky potok (Wölmsdorfer Bach), wie der Fluss jenseits der Grenze heißt, wird im Schluckenauer Zipfel aus vielen kleineren Zuflüssen gespeist. Wasserwirtschaftler beider Länder, die betroffenen Gemeinden in Tschechien und die Grenzstadt Sebnitz favorisieren einen kleinteiligen Flutschutz. Acht bis zehn kleinere Rückhaltebecken an den Zuflüssen würden sowohl die tschechischen Orte als auch Sebnitz besser vor Hochwasser schützen.

Wie tragfähig diese Pläne sind, sollen Experten jetzt in der grenzüberschreitenden Machbarkeitsstudie herausfinden. Sämtliche Daten über Wassermengen und Gewässer in dem Gebiet werden dafür erfasst und in Modellen zusammengefasst. Anhand eines Niederschlags-Abfluss-Modells und eines Wasserspiegel-Lagenmodells wird dann genau deutlich, wohin der Regen abfließt und welche Auswirkungen das auf den Pegel der einzelnen Bäche hat. Daraus leiten die Experten ab, an welchen Stellen Rückhaltebecken sinnvoll sind.

Auf einen genauen Starttermin für die Studie möchte sich die Landestalsperrenverwaltung in Pirna aktuell nicht festlegen. Dies sei erst möglich, nachdem die Aufträge rechtsverbindlich erteilt sind. Feststeht hingegen das Ende. Laut Ausschreibung soll das Projekt bis zum 31. Dezember 2018 abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt sei mit verbindlichen Ergebnissen zu rechnen, sagt LTV-Sprecherin Britta Andreas.

zur Startseite