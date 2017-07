Hochwasserschutz wird verbessert Im Zittauer Ortsteil Hirschfelde haben am Montag Arbeiten an der Lausitzer Neiße begonnen. Sie kosten rund zwei Millionen Euro.

Symbolbild © SZ Thomas Eichler

Zittau. Im Zittauer Ortsteil Hirschfelde haben am Montag Arbeiten an der Lausitzer Neiße begonnen. Zwischen der Wasserkraftanlage am ehemaligen Kraftwerk und der Bahnbrücke über die Neiße werden Sedimente - also Ablagerungsgesteine - aus dem Abflussprofil beräumt und eine Engstelle beseitigt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juli 2018 und kosten rund zwei Millionen Euro. Sie werden aus Mitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen finanziert. Das teilt Britta Andreas, Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates, mit.

Die Hochwässer der vergangenen Jahre haben laut Andreas an den Vorländern der Lausitzer Neiße viele Sedimente abgelagert. Dadurch sei der Flussquerschnitt eingeengt und die Hochwassergefahr verschärft. Damit Hochwasser künftig besser abfließen könne, werden die Ablagerungen an dem etwa 1,6 Kilometer langen Gewässerabschnitt abgetragen. Zusätzlich wird eine Berme, die auf Höhe der FIT Gmbh für eine Engstelle sorgt, zurückgebaut.

Außerdem soll der Böschungsfuß gesichert und die Böschung mit Wasserbausteinen instandgesetzt werden. Im Anschluss an die Bauarbeiten werden die Vorländer wieder begrünt.

„Die Arbeiten sind mit den zuständigen Wasser-, Naturschutz-, und Fischereibehörden abgestimmt“, heißt es von seiten der Landestalsperrenverwaltung. Von der Deutsch-Polnischen Grenzkommission werde kontrolliert, dass die amtliche Uferlinie am Grenzfluss eingehalten wird. (szo)

